Thurgau Der Style-Check im Grossen Rat: Ein Mode-Experte wirft einen Blick auf die Kleidung der Kantonsräte Ob modern oder klassisch, eher Jeansblau oder lieber Karomuster: Bei den Thurgauer Politikern ist alles dabei. Der Mode- und Stilexperte Jeroen van Rooijen hat die Outfits der Politiker beurteilt. Sabrina Manser 26.02.2021, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ihre Arbeit: Politik. Der Dresscode: Business. Eigentlich ganz einfach. Sollte man meinen.

Aber so einfach ist es eben doch nicht. Die Kleidung nämlich schützt nicht nur unseren Körper – vor beissender Kälte, brennender Sonne und schamlosen Blicken. Sondern die Kleidung ist auch ein Stilmittel. Das ist natürlich eine Binsenweisheit. Diese Aussage meint aber etwas, worüber wir uns selten bewusst zu sein scheinen: Kleidung und Mode sind Kommunikation. Sie sagen etwas, drücken etwas aus. Über uns als Person. Über uns als Repräsentant einer Gruppe und den sozialen Status. Aber auch über unsere Gefühlslage und unseren Umgang mit den Mitmenschen und mit der Zeit. Deswegen ist Mode und Kleidung nicht etwas Nebensächliches. Und nie etwas Unwichtiges. Deswegen ändert sie sich immer wieder, ganz abgesehen von dem, was wir auf den Laufstegen der grossen Modemetropolen zu sehen bekommen.

Mode ist lebendig – könnte man sagen. Das ist nun wieder eine Binsenwahrheit. Aber tatsächlich verhält es sich so: Nicht viele von uns fühlen sich jeden Tag gleich wohl in ihrer Haut. Nur wenige von uns sind wirklich stilsicher bis ins Detail. Und die allerwenigsten Menschen schaffen es sogar, Tag für Tag richtig gut auszusehen.

Kleidung ist Absicht. Sie entscheidet über den ersten Eindruck, den wir hinterlassen. Wir schliessen aus ihr, wie jemand wirkt, auch ob er kompetent ist und wir Vertrauen zu ihm fassen wollen. Und Vertrauen müssen wir haben. Insbesondere zu unseren gewählten Repräsentanten.

Deswegen haben wir Thurgauer Politikerinnen und Politiker aus dem Grossen Rat gefragt, ob sie sich für einen Artikel zum Thema Kleidung fotografieren lassen wollen. Einige wollten lieber nicht – was wir respektieren, schliesslich geht es um eine sehr persönliche Sache. Den Mut der Abgebildeten gewichten wir hoch und verdanken ihn. Das Fotoshooting fand an der letzten Grossratssitzung im Februar in Frauenfeld vor der Rüegerholzhalle statt (Kevin Roth war der Fotograf).

Beurteilt hat die acht Outfits mit Sorgfalt und Umsicht der Stil- und Modeexperte Jeroen van Rooijen. Der Thurgauer schreibt viel zum Thema Mode. Er weiss, worum es geht. Er hat den Blick. Lesen Sie selbst. (pex)

Jeroen van Rooijen, Mode- und Stil-Experte Bild: PD

Der Modepapst Jeroen van Rooijen ist 1970 geboren. Er schloss 1991 sein Diplom als Modegestalter ab. Der Thurgauer Modeexperte schreibt für renommierte Medien wie die «NZZ am Sonntag» und «NZZ Bellevue». Er vermittelt sein Wissen an Workshops und Seminaren. 2016 kürte das deutsche Magazin «Gentlemen’s Quarterly» (GQ) van Rooijen zum «bestangezogenen Mann in der Schweiz». (mas)

Daniel Eugster, FDP Bild: Kevin Roth

+

Der Arboner Raumplanungsfachmann trägt einen formellen, aber keineswegs langweiligen Anzug in einem satten Blauton und mit einem dezenten Karo – vermutlich «ab Stange», doch die «Schale» sitzt gut und hat einen ordentlichen Schnitt. Die braunen Schnürschuhe im Vintage-Look passen gut dazu. Bonuspunkte für die adretten grauen Locken!

-

Schade, dass der Pullover den gleichen Blauton hat wie der Anzug – dadurch wird das Outfit zu flächig und monoton – bei flüchtiger Betrachtung könnte man gar meinen, dass Eugster einen «Blaumann» (Latzhose oder Overall) unter dem Jackett trägt.

Sonja Wiesmann Schätzle, SP Bild: Kevin Roth

+

Die Gewerkschafterin und Integrationsfachfrau wirkt authentisch, unbekümmert und entspannt. Die gepunktete Bluse sorgt zusammen mit der klassischen Perlenkette für einen Blickfang. Die Bottinen sind saisongerecht wintertauglich, aber nicht zu «outdoorig».

-

Die «Bicolor»-Frisur wirkt etwas unsorgfältig. Und der weisse «Ärztekittel» nimmt zwar ein aktuelles Motiv unserer Zeit geschickt auf, wirkt aber zu flächig und damit nicht gerade vorteilhaft.

Anders Stokholm, FDP Bild: Kevin Roth

+

Der baumlange Frauenfelder Stadtpräsident ist eine Erscheinung für sich! Er hat Modemut, Witz und einen eigenen Style, der für sein Amt und seine Region überraschend ist. Die sportive Jacke ist gleichzeitig funktional wie elegant. Das Gilet mit Revers sorgt für einen Hingucker. Ebenso die gestreiften Socken – so macht Mann das!

-

Das ganze Outfit ist ein bisschen zu grau in grau – eine kräftige Akzentfarbe hätte gutgetan. Die Krawatte wirkt leider fad. Und für einen Herrn mittleren Alters ist die Hose nun echt eng genug. Oder ist es schon eine Leggings?

Nicole Zeitner, GLP Bild: Kevin Roth

+

Die grünliberale Stettfurterin wagt mit ihrem schmal geschnittenen Hosenanzug einen Spagat zwischen rassiger Bikerbraut und tougher Business-Lady. Die Reissverschlüsse auf Jacke und Hosen sorgen dafür, dass das Ensemble eine nonkonformistische Note hat. Frisur, Schmuck und Stiefeletten fügen sich harmonisch in einen smarten Look ein.

-

Der Thurgau-Pin am Revers ist ein bisschen zu streberhaft, wenn man auf heimischem Terrain unterwegs ist.

David Zimmermann, SVP Bild: Kevin Roth

+

Zum Glück sind die Zeiten des langweiligen «Büroanzugs» vorbei – Klassik kann heute viel freier getragen werden. Schafzüchter David Zimmermann macht’s vor und wirkt dabei lässig, entspannt und auf der Höhe der Zeit. Zwei verschiedene Karos zu kombinieren, bedarf schon einer gewissen «Expertise». Die Farben des Outfits sind gut ausbalanciert.

-

Die Beule in der Hose ist fast ein bisschen unanständig. Die «Wanderschuhe» sind für eine Ratsversammlung etwas gar rustikal. Und die «Coronafrisur» dürfte auch mal wieder aufgefrischt werden.

Martina Pfiffner Müller, FDP Bild: Kevin Roth

+

Die Gachnangerin hat ihre eigenen Vorstellungen davon, wie sich eine Politikerin kleiden kann – bravo. Jeans und markante Muster sind keine No-Gos – wenn man sie zu kombinieren weiss. Der kurze Blazer wirkt mit seinem diagonalen Karo als sicherer Blickfang.

-

Die schwarz glänzenden «Stiefeli» sind ein bisschen an der Grenze – erst recht, wenn man die Hosen reinsteckt. Das sieht leider weder lässig noch bequem aus, sondern nur nach Landei.

Hermann Lei, SVP Bild: Kevin Roth

+

Als Rechtsanwalt weiss Lei, was sich für seinen Stand gehört – die Juristen sind so ziemlich die letzte Berufsgruppe, die noch ein Bewusstsein für die Macht von Kleidung hat. Der signalblaue Anzug hat einen modernen Schnitt und ist wahrscheinlich auf Mass gearbeitet – Details wie die kontrastierenden und offen gearbeiteten Knopflöcher zeigen das an.

-

Das graublaue Gilet wirkt ein bisschen zu dämpfend. Und wie bei den meisten Schweizer Männern sind auch Hermann Leis schwarze Schnürer ein regelrechter Graus – nichts entzaubert ein Outfit so brutal wie uninteressante, mittelmässige und matte Schuhe.

Heidi Grau-Lanz, FDP Bild: Kevin Roth

+

Die abtretende FDP-Politikerin mit der Grandezza einer Dame hat nach zwei Dekaden mit vollem Terminkalender bald mehr Zeit zum Golfspielen. Vielleicht auch für eine Safari? Denn das «Gwändli» dafür hat sie bereits. Der Leo-Blazer mit Stehkragen wirkt gut proportioniert und im Zusammenspiel mit der schwarzen Hose peppig. Die Stiefel sehen bequem und dennoch elegant aus.

-

Der beliebte Leo-Print macht nicht jünger, wenn man nicht mehr ganz jung ist.

Nachgefragt: «Es ist wichtig, sich wohl zu fühlen»

Frau Aeberhard, Sie arbeiten als selbstständige Stil-, Farb- und Imageberaterin und haben unter anderem die Raiffeisen Bank und die Migros beraten. Wie beurteilen Sie im Allgemeinen die Kleidung der Thurgauer Politiker?

Anita Aeberhard: Der Regierungsrat wirkt sehr kompetent – was am wichtigsten ist, aber nicht sehr modisch. Sie sind gut angezogen, jedoch etwas langweilig. Beim Grossen Rat geben sich nicht sehr viele Leute grosse Mühe.

Anita Aeberhard, Farb-, Stil- und Imageberaterin Bild: PD

Was wirkt denn kompetent?

Zum Beispiel Dreiteiligkeit. Also wenn man noch eine Jacke, ein Sakko oder einen Blazer trägt. Man muss auch nicht immer eine Krawatte tragen. Ein Einstecktuch oder ein Gilet können auch stilvoll sein, es muss einfach authentisch wirken.

Worauf sollten Politiker bei ihrer Kleidung achten?

Es ist wichtig, dass man auf gute Qualität und eine perfekte Passform schaut. Wenn die Ärmel nur zwei Zentimeter zu lange sind, macht das einen riesen Unterschied. Auf saubere und gepflegte Schuhe sollte man ebenfalls achten.

Was können Sie zu Farben sagen?

Beim Dresscode «Business» sind die Basisfarben eher dunkel. Anthrazit wirkt seriös und neutral. Dunkelblau hat eine zuverlässige und ordentliche Wirkung – darum tragen Piloten oder Polizisten blau. Braun macht einen soliden und bodenständigen Eindruck, strahlt aber nicht die gleiche Kompetenz wie die anderen beiden Farben aus. Schwarz würde ich nur bei einem offiziellen Anlass empfehlen, es wirkt zu abblockend und distanziert.

Wie kann man Akzente setzen?

Zu Anthrazit passt ein helleres Hemd. Das wirkt freundlicher als ein Dunkles. Kontraste zu setzen, macht ein Outfit spannender, als wenn es Ton in Ton ist.

Was geht gar nicht?

Das Wichtigste ist, dass man sich wohlfühlt. Man strahlt es aus, wenn man sich verkleidet fühlt. Gürtel und Schuhe müssen die gleiche Farbe haben, es darf zum Beispiel nicht einfach ein anderer Braunton sein. Auch die Socken müssen die gleichen Farben haben wie die Hose oder Schuhe. Gemusterte und farbige Socken kann man tragen, wenn man der Typ dazu ist. Man darf ja auch spielen und Spass an der Mode haben.

Warum ist es so wichtig, gut gekleidet zu sein?

Der erste Eindruck zählt. Innert drei Sekunden entscheidet man, ob jemand kompetent ist oder nicht. Wenn Politiker gut angezogen sind, dann denkt man auch, dass sie gut sind. (mas)

Anita Aeberhard, Stil-, Farb- und Imageberaterin in Weinfelden: image@anita-aeberhard.ch