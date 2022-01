Thurgau: Regierungsratskandidat Dominik Diezi bei der EVP

Thurgau Der Mann ohne Gegner: Dominik Diezi geniesst über die Parteigrenzen hinaus viel Respekt und Ansehen Wie bei der Arboner Stadtpräsidentenwahl kandidiert Dominik Diezi als einziger Kandidat für den Thurgauer Regierungsrat. Thomas Wunderlin Jetzt kommentieren 17.01.2022, 05.00 Uhr

Dominik Diezi, Regierungsratskandidat der Mitte, stellt sich bei der EVP vor. Bild: Ralph Ribi

Dominik Diezi hätte es nicht nötig, an diesem Winterabend quer durch den Kanton zu reisen. Seine Wahl zum Thurgauer Regierungsrat steht fest. Sein Name steht als einziger auf der Kandidatenliste in den Unterlagen zur Thurgauer Regierungsratsersatzwahl vom 13. Februar.

Dennoch besteigt Diezi beim Eindunkeln in Arbon den Bus, um an der EVP-Parteiversammlung im «Säntisblick» hoch über Eschlikon teilzunehmen. Ob das Ausflugsrestaurant seine Bezeichnung zu Recht trägt, lässt sich in der finstern Nacht nicht überprüfen.

Im erleuchteten Saal stellt Diezi – unterstützt von Powerpoint-Folien – sich und seine politischen Ziele den 23 anwesenden EVP-Mitgliedern vor. Dass niemand gegen Diezi antritt, hat auch mit dem «offenen Kommunikationsstil» zu tun, den EVP-Präsident Wolfgang Ackerknecht seinem Fraktionskollegen aus dem Grossen Rat attestiert.

Unterstützung von SVP bis SP

Diezi sucht den Kontakt mit allen Seiten. Als Gerichtsschreiber, erzählt er im «Säntisblick», habe er sein Verhandlungsgeschick entwickelt. Davon profitiert er auch nach seinem Wechsel in die Politik.

Grüne und Grünliberale, die möglichen Konkurrenten der Mitte um einen Regierungssitz, halten still. Ihre Chancen gegen den starken Mitte-Kandidaten wären gering. Kurt Egger (GP) und Ueli Fisch (GLP) figurieren sogar in der Unterstützerliste für Diezis Regierungsratswahl nebst Namen aus dem ganzen Politspektrum, von den SVP-Rechtsaussen Hermann Lei und Pascal Strupler bis zu Turi Schallenberg und Christine Steiger von der SP.

Facebook-Kritiker zum Gespräch einladen

Vor der Wahl zum Arboner Stadtpräsidenten im Februar 2019 hatte Diezi angekündigt, er werde Kritiker, die sich auf Facebook oder in Leserbriefen melden, zum persönlichen Gespräch einladen. Er habe das auch getan, versichert er im Gespräch mit dieser Zeitung. Sofern es zeitlich machbar sei, wolle er das auch im Regierungsrat machen.

In Arbon führte er die «DD-Treffs» ein – DD steht für Dominik Diezi. Dabei handelt es sich um regelmässige Sprechstunden des Stadtpräsidenten, die im Stadthaus und in Restaurants stattfinden. Bürger können ihre Anliegen ohne Anmeldung vortragen.

Zur Person Dominik Diezi ist 1973 in Münsterlingen geboren, in Steckborn und Kreuzlingen aufgewachsen und wohnt heute in Arbon-Stachen. Der Bürger von Thal SG ist verheiratet mit Juliane Schreinert, die als Buchhaltungsspezialistin bei der Novartis arbeitet. Das Paar hat zwei Söhne (2008 und 2011 geboren). Diezi hat die Kantonsschule Kreuzlingen besucht (1998-1993). Er war Messdiener und hat an der traditionellen Universität der Schweizer Katholiken, in Freiburg, Recht studiert. 2001 erwarb er das thurgauische Anwaltspatent. Von 2001 bis 2006 war er Gerichtsschreiber am Bezirksgericht Arbon, 2006 bis 2019 Berufsrichter und auch Vizepräsident des Bezirksgerichts Arbon. 2006 bis 2013 absolvierte er berufsbegleitend ein Doktorandenstudium an der Universität Basel. Seit 2019 ist er Stadtpräsident von Arbon. 2016 wurde er in den Grossen Rat gewählt. 2020 wurde er wiedergewählt; wobei er im Bezirk Arbon Panaschierkönig wurde. Privat ist er vielseitig kulturell interessiert und bewegt sich gern in der freien Natur. (wu)

Schon als Bewerber fürs Stadtpräsidium hatte er keinen Gegner. Laut Diezi war die Konstellation aber anders als jetzt: «Die Stimmung war: Wer will sich das schon antun?»

Nach einer jahrelangen politischen Blockade hatten die Arboner Stimmbürger die Stadtregierung komplett ausgewechselt. Diezi bezeichnete Arbon als Rohdiamanten, der einen Feinschliff benötige. Die Stadt sei verunsichert gewesen, sagt Diezi rückblickend.

23 EVP-Mitglieder nehmen an der Versammlung im «Säntisblick» teil. Bild: Ralph Ribi

Jetzt sei das Bewusstsein für das eigene Potenzial da. Man habe erste Früchte ernten können, nämlich in Form eines sich im Bau befindlichen neuen Hotels und des zweiten Standorts des kantonalen Historischen Museums.

Es ist ihm auch gelungen, die finanzielle Situation Arbons aufzubessern. Ausschlaggebend war die Revision des Finanzausgleichs, für die er sich im Grosse Rat eingesetzt hatte.

Wirtschaftsförderung ausbauen

In den Regierungsrat kommt Diezi nicht als grosser Problemlöser wie in Arbon. Die politische Kultur im Kanton Thurgau sei «ausgesprochen gut», findet er. Auch inhaltlich laufe es in der Kantonspolitik grundsätzlich gut, doch:

«Manchmal glauben wir zu wenig an unsere Chancen.»

So sieht Diezi Möglichkeiten im Frauenfelder Murgbogen-Areal, das die Armee in den nächsten Jahren freigibt. Die kantonale Wirtschaftsförderung möchte er ausbauen, um einmal eine grosse Ansiedlung im Thurgau zu ermöglichen.

Das ist auch ein Thema, das er bei der EVP anspricht. «Die grossen Namen gehen nicht in die Ostschweiz», bedauert er. Bekannte Firmen, die einen neuen Standort suchten, fänden ihn in Zürich oder Basel.

Metropolitanraum Bodensee ohne Thurgau chancenlos

Um das zu ändern, will Diezi den politischen Zusammenhalt in der Ostschweiz stärken und insbesondere die Beziehung des Thurgaus zu St.Gallen verbessern. Aber auch der Kanton St.Gallen müsse sich bewegen; eine partnerschaftliche Zusammenarbeit sei nur möglich, wenn man sich absolut auf Augenhöhe begegne, was derzeit nicht immer der Fall sei.

Diezi möchte nochmals über einen Beitritt zum Metropolitanraum Bodensee diskutieren. Denn für die Ostschweiz biete er die Chance, vom Bund stärker berücksichtigt zu werden, sei es in der Verkehrspolitik oder in der Forschung.

Der Thurgauer Regierungsrat hatte sich 2015 und 2019 gegen einen Beitritt ausgesprochen. St.Gallen lancierte ihn daraufhin ohne Thurgau. So hat er nach Diezis Meinung keine Chance, vom Bund anerkannt zu werden.

Bei der EVP fühle er sich daheim, erklärt Diezi im «Säntisblick». Dabei bezieht er sich auf die gemeinsame Fraktion im Grossen Rat und im Arboner Stadtparlament.

Während die CVP das C aus dem Namen gestrichen hat, gehört für die EVP der Bezug zur Bibel zum Selbstverständnis. Beim Traktandum «Besinnung» erhält der Chrischona-Pastor Karsten Guhl das Wort.

Anhand einer Geschichte von Daniel in der Löwengrube ruft er zu einer demütigen Haltung auf und das Reich Gottes nicht politisch bauen zu wollen. Aus Demut erwachse Autorität.

Demut ist für Diezi wichtig

Bei Diezi trifft der Pastor ins Schwarze. «Demütig unterwegs sein» hatte Diezi im Interview mit dieser Zeitung Anfang November 2021 als Teil seiner Methode angegeben, mit der es ihm gelungen sei, Ruhe in die Arboner Politik zu bringen.

Ein «Zeichen der Demut» fordert auch das von Diezi präsidierte Parlament der katholischen Landeskirche Thurgau vom Vatikan, damit dieser seine Glaubwürdigkeit zurückgewinnen könne.

Die Umbenennung der CVP war für ihn kein Anliegen. Er habe aber festgestellt, dass das C im Parteinamen bei den Jungen in der Partei zum Problem geworden sei, sagt Diezi. Wichtig sei für ihn, dass sich inhaltlich nichts geändert habe: «Ich habe ein christlich-humanistisches Weltbild.» Er sei aber kein konservativer Katholik:

«Ich warte sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kirche die Gleichberechtigung der Geschlechter verwirklicht.»

Zum Abschied überreicht Ackerknecht Diezi eine Schachtel Gottlieber Hüppen mit der Bemerkung: «Gottlieb passt zu ihm.» Diezi macht sich auf den unbeleuchteten Weg zur Bushaltestelle im Dorf unten. Er ist meistens mit dem Velo oder dem öffentlichen Verkehr unterwegs. Sein Auto benutzt er selten.

Zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Oberthurgau unterstützt er jedoch den Bau der Schnellstrassen BTS und OLS. Er wisse, dass man hier anders denke, hat er den EVP-Mitgliedern im «Säntisblick» gesagt. Sie haben es ihm nicht übel genommen und empfehlen ihn einstimmig zur Wahl.

