Thurgau: Grosser Rat applaudiert abtretendem TKB-Präsidenten

Thurgau Der Grosse Rat verabschiedet den Präsidenten der Kantonalbank mit Applaus Im letzten Jahr unter der Führung von René Bock hat die Thurgauer Kantonalbank das beste Ergebnis ihrer 150-jährigen Geschichte erzielt. Zum Abbau der Dienstleistungen gab es im Grossen Rat eine kritische Bemerkung. Thomas Wunderlin 04.05.2022, 16.29 Uhr

Alter und neuer Präsident des Bankrats der Thurgauer Kantonalbank: René Bock (links) und Roman Brunner. Ralph Ribi

Nach 17 Jahren tritt René Bock Ende Juni zurück als Präsident des Bankrats der Thurgauer Kantonalbank (TKB). SVP-Regierungsrat Urs Martin würdigte Bocks Verdienste an der Sitzung des Grossen Rats am Mittwoch in Frauenfeld. Bock habe Grossartiges geleistet.

Der Grosse Rat unterstrich Martins Laudatio mit grossem Applaus und genehmigte den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung 2021 ohne Gegenstimme, ebenso die Eigentümerstrategie des Regierungsrats und die Wahl der Revisionsstelle.

Die TKB erzielte 2021 das beste Resultat ihrer Geschichte. Kristiane Vietze (FDP, Frauenfeld), Präsidentin der zuständigen Subkommission, strich heraus, dass die TKB an Kanton und Gemeinden 70,2 Millionen Franken an Steuern und Abgaben bezahlt. Die Kantonalbank gewann letztes Jahr mehrere tausend neue Kunden und eröffnete in Gachnang eine neue Filiale. Viktor Gschwend (FDP, Neukirch) hingegen erklärte:

«Die TKB muss nicht jedes Jahr einen neuen Rekordgewinn erzielen.»

Viktor Gschwend, FDP Neukirch. Ralph Ribi

Der Inhaber einer Gärtnerei «beobachtet mit Sorge» einen gewissen Dienstleistungsabbau. In kleineren Filialen würden keine Münzen mehr entgegengenommen und Bargeld nicht mehr am Schalter, nur noch am Bancomaten. Das sei mühsam für Ladengeschäfte. Dieser Dienstleistungsabbau komme zu früh, auch wenn sich bargeldloses Zahlen immer stärker verbreite.

Regierungsrat Martin warb um Verständnis für die TKB. Filialen wie Gachnang und Sulgen seien nur noch Beratungsbanken. Es seien keine Banken mehr wie früher mit schusssicheren Schaltern.