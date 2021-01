Thurgau «Das Schnuppern ist nicht dasselbe»: Für Schülerinnen und -schüler wird die Berufsfindung mit Corona noch herausfordernder Lehrstellen gibt es weniger, Schnupperlehren auch. Der Einstieg in die Berufswelt ist für Sekundarschülerinnen und -schüler noch schwieriger geworden. Mit Maske und Abstand verändert sich auch der Einblick in einen Beruf. Sabrina Manser 15.01.2021, 05.20 Uhr

Die Berufsmesse in Weinfelden konnte letztes Jahr durchgeführt werden – ein wichtiges Puzzleteil in der Berufsfindung und Lehrstellensuche. Bild: Reto Martin

Schnuppern als Köchin? Das dürfte etwas schwierig werden. Derzeit sind die Schülerinnen und Schüler der zweiten Sekundarschule in der Berufsfindungsphase. Doch das Schnuppern ist in gewissen Branchen gar nicht möglich. Und: «Zweitklässler haben auch schon Absagen für das Schnuppern erhalten, weil die Betriebe zuerst die Drittklässler, die auf Lehrstellensuche sind, schnuppern lassen», sagt Lukas Dischler, Präsident der Thurgauer Sekundarlehrpersonen von Bildung Thurgau und Sekundarlehrer an der Schule Bichelsee in Balterswil.

Lukas Dischler Bild: PD

Für die jetzigen Drittklässler war das Schnuppern während des ersten Lockdowns nicht möglich. Der ganze Prozess verschiebe sich deshalb nach hinten, wie Dischler sagt. Ausserdem gebe es weniger Angebote. Unverbindlich zu schnuppern, sei schon vor Corona nicht leicht gewesen. «Die Zweitklässler müssen sich sogar fürs Schnuppern bewerben», sagt der Sekundarlehrer.

Die Wirtschaftsentwicklung ist entscheidend

Für Prognosen, wie sich die Berufsfindung entwickle und ob die meisten Schulabgänger eine Lehrstelle finden, sei es zu früh. «Es kommt ganz darauf an, wie sich die Wirtschaft bis zum Frühling entwickelt», sagt Lukas Dischler. Praktika, Brückenangebote oder der Wechsel in die Kantonsschule wären – wie immer – mögliche Alternativen.

Dass die Schnupperangebote wegen des Virus digital durchgeführt werden, das sei dem Sekundarlehrer nicht aufgefallen. Wie Ernst Kurzbein, Leiter der Berufs- und Studienberatung des Kantons Thurgau, sagt, können digitale Angebote durchaus eine Option sein, beispielsweise für Informationsveranstaltungen. «Es ist aber sehr wichtig, dass man wenn möglich vorbeigeht und einen Beruf und auch das Umfeld erlebt.»

Ernst Kurzbein, Leiter der Berufs- und Studienberatung des Kantons Thurgau Bild: PD

Der Berufsberater empfiehlt: «Es ist wichtig, einen Plan B und auch C zu haben.» Gerade in der heutigen Zeit. Die Berufsberatung könne helfen, passende Alternativen zu finden. Und: «Man muss nicht in Panik verfallen.» Schliesslich wären auch Unternehmen daran interessiert, den Nachwuchs zu fördern.

Dass das Schnuppern während Corona nicht ganz so einfach ist, genauso wie die Lehrstellensuche, erfahren die Sekundarschülerinnen und -schüler am eigenen Leib.

«Das Schnuppern ist nicht dasselbe»

Lennox Rupper, 13 Jahre alt, zweites Jahr Sekundarstufe

Bild: PD

Ich möchte Informatiker lernen und konnte schon in paar Betriebe reinschauen. Es ist relativ einfach, eine Schnupperlehre zu finden, da es ein Bürojob ist. Bei dem einem Unternehmen ist noch unklar, ob ich persönlich vorbeidarf oder ob der Anlass virtuell durchgeführt wird. Auch wenn ich bei den anderen Betrieben immer vor Ort war, habe ich das Gefühl, das Schnuppern mit Maske und Abstand ist nicht dasselbe. Man kann nicht wie sonst einfach zusammenarbeiten und beispielsweise an einem Pult etwas zu zweit machen. Auch die Pause ist anders. Hinzu kommt die generelle Unsicherheit, weil Bewerbungen schreiben, schnuppern und sich gut verkaufen noch neu für mich sind.

«Ich versuche nun die Kanti-Aufnahmeprüfung»

Ermir Dalipi, 15 Jahre alt, drittes Jahr Sekundarstufe Bild: PD

Ich habe mehrmals Zeichner und Informatiker geschnuppert. Mit der Maske und dem Abstand war das etwas speziell. Der Einblick hat schon sehr geholfen, um einen Eindruck von den Berufen zu erhalten. Aber ich finde, man lernt das Team wegen der Coronamassnahmen gar nicht richtig kennen. Es ist nur eine begrenzte Anzahl Leute in der Pause, man spürt das Team gar nicht. Zudem gibt es dieses Jahr weniger Lehrstellen. Ich habe mich auf beide Berufe beworben, habe aber bis jetzt noch keine Stelle gefunden. Deshalb versuche ich es jetzt mit der Aufnahmeprüfung für die Kanti. Auf das freue ich mich schon auch.

«Kinder und Betagte hatten wegen der Maske Angst vor mir»

Mireille Hofmann, 16 Jahre alt, drittes Jahr Sekundarstufe Bild: PD

Im Sommer werde ich die Ausbildung zur Fachfrau Betreuung mit psychisch kranken Personen antreten. Es ist relativ gut gegangen, eine Stelle zu finden. Auch wenn ich etwa 15 Bewerbungen abschicken musste. In der zweiten Sekundarstufe hatte ich gar keine Chance, schnuppern zu gehen. Alle Heime waren während des ersten Lockdowns zu und die Angst war zu gross, um jemand Fremden hineinzulassen. Ich konnte dann während der Sommerferien schnuppern. Mir ist aufgefallen, dass die Betagten in den Heimen und auch Kinder Angst vor mir hatten, weil sie wegen der Maske nicht mein ganzes Gesicht sehen konnten. Auch durch das Abstandhalten fühlte ich mich zum Teil etwas abgeschirmt vom Geschehen, das war schade. Trotz allem habe ich einen guten Einblick in den Beruf und das Team erhalten.

«Die Lehrstellensuche war eine grosse Hürde»

Selmin Osmani, 14 Jahre alt, drittes Jahr Sekundarstufe Bild: PD

Nach Schulabschluss werde ich die Ausbildung zum Fachmann Betriebsunterhalt antreten. Ich habe viele Schnupperlehren absolviert, bis ich dann meinen Traumberuf gefunden habe. Koch und Kaufmann konnte ich noch vor der Coronakrise schnuppern. Nach den letzten Sommerferien schaute ich mir den Beruf des Automechanikers. Velomechaniker war wegen Corona leider nicht möglich. Für mich war es eine grosse Hürde, eine Lehrstelle zu finden, nicht nur wegen Corona. Die Unternehmen verlangen sehr viel von einem: Eignungstest, Schnupperbeurteilungen, Multicheck. Ich musste sehr viele Bewerbungen schreiben, nun ist mir ein Stein vom Herzen gefallen.

«Wegen Homeoffice sind Kapazitäten für Schnupperstifte zu gering»

Lian Bieri, 14 Jahre alt, zweites Jahr Sekundarstufe Bild PD

Ich habe vor, nach dem zweiten Jahr der Sekundarstufe an die Kanti zu gehen. Wenn das nicht klappt, werde ich die Ausbildung zum Kaufmann absolvieren. Ich war an zwei Schnuppernachmittagen. Es war sehr schwierig, ich musste dafür über 20 Telefonate machen. Eine Schnupperlehre habe ich dann noch online gefunden. Etwa die Hälfte hatte mir wegen Corona abgesagt. Sie meinten, da viele im Homeoffice seien, hätten sie weniger Kapazitäten für Schnupperlehren. Als ich an den beiden Orten vorbeiging, hatte ich keine Einschränkungen wegen Corona gespürt.