Thurgau: Kommission dehnt Öffentlichkeitsgesetz auf EKT aus

Thurgau Das Öffentlichkeitsprinzip setzt sich durch: Auch das EKT soll Akteneinsicht gewähren Die vorberatende Kommission unterstellt das kantonale Elektrizitätswerk dem Öffentlichkeitsgesetz. Damit wird es den Elektrizitätswerken der Gemeinden gleichgesetzt. Keine Transparenzpflicht gilt weiterhin für TKB und Thurmed. Thomas Wunderlin 08.12.2021, 05.10 Uhr

Zwei Transformatoren werden an das Unterwerk Bischofszell der EKT Energie Thurgau angeliefert. Reto Martin

Die Elektrizitätswerke der Gemeinden sollen gleich behandelt werden wie das Elektrizitätswerk des Kantons. Das Öffentlichkeitsgesetz, über das der Grosse Rat am 12. Januar 2022 berät, soll nach Meinung der vorberatenden Kommission deshalb auch für das EKT gelten.

Der Regierungsrat hatte in seinem Entwurf nur die Gemeindewerke dem Gesetz unterstellen wollen. Das EKT wollte er wie die Kantonalbank und die kantonale Spital-Holding Thurmed davon ausnehmen. Kommissionspräsident Jost Rüegg (GP, Kreuzlingen) kommentiert:

«Niemand wusste einen Grund dafür.»

Kommissionspräsident Jost Rüegg, GP Kreuzlingen. Donato Caspari

Den Änderungsantrag brachte der Sirnacher Gemeindepräsident Kurt Baumann (SVP) in die Kommission ein. Der Entscheid werde dem EKT «Bauchweh machen», vermutet Rüegg. Die Änderung sei «wohl der kritischste Punkt» in der Kommissionsarbeit gewesen.

Das EKT soll laut Rüegg auf Verlangen Auskunft geben, sofern es dadurch nicht seine Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt. Als Beispiel nennt er einen Entscheid über eine bestimmte Akquisition. Ein Bürger könnte fragen, welche Gründe dafür ausschlaggebend waren. Kein Thema in der Kommission war die Ausdehnung des Transparenzprinzips auf Kantonalbank und Thurmed.

Die Kommissionsarbeit sei «sehr harmonisch» verlaufen, betont der Kommissionspräsident. Dazu beigetragen habe der klare Volksentscheid – 2019 wurde die kantonale Transparenzinitiative mit 80 Prozent Ja angenommen. Die Initiativgegner brachten sich laut Rüegg in die Kommissionsarbeit ein. Wertvolle Beiträge hätten die involvierten Juristen geleistet. Regierungsrätin Cornelia Komposch und Generalsekretär Stephan Felber hätten die Anpassungen für gut befunden.

Publikationspflicht von Handänderungen bleibt

Dies, obwohl die Kommission im Gegensatz zum Vorschlag des Regierungsrats daran festhält, dass Grundstücksverkäufe im Amtsblatt publiziert werden müssen. Auch dieser Entscheid geht auf Kommissionsmitglied Baumann zurück, wie dem schriftlichen Bericht von Kommissionspräsident Rüegg zu entnehmen ist.

Baumann zeigte sich überrascht, weil der Regierungsrat die Abschaffung der Publikationspflicht im Vernehmlassungsentwurf nicht erwähnt hatte. Die Regierung habe damit Aufwand und Kosten sparen wollen, sagt Rüegg. Die Kommission sei jedoch der Meinung, eine Abschaffung passe nicht zum Transparenzprinzip.

Die Publikationspflicht der sogenannten Handänderungen war 1994 zur Dämpfung der Immobilienspekulation eingeführt worden. 2006 hatte der Regierungsrat selber einen Vorstoss zu ihrer Abschaffung abgelehnt. Er erklärte, nicht nur Immobilienhändler erhielten dadurch wertvolle Informationen, sondern auch Mieter, Pächter und Gläubiger.

Einsicht in amtliche Akten grundsätzlich kostenlos

Bei der Beratung des Öffentlichkeitsgesetzes hielt die Kommission auch daran fest, dass die Einsicht in amtliche Akten grundsätzlich kostenlos ist. Urs Schär (SVP, Langrickenbach) wollte Kanton und Gemeinden die Möglichkeit geben, Gebühren zu erheben. Sein Antrag wurde mit acht Nein zu drei Ja bei vier Enthaltungen abgelehnt. Hingegen sollen Gesuchsteller «bei erheblichem Aufwand» zur Kasse gebeten werden dürfen.

Kommissionspräsident Rüegg hat mit seinem 14-seitigen Gericht das 166-seitige Protokoll der drei Kommissionssitzungen zusammengefasst. Er hat sich dabei bereits am Transparenzprinzip orientiert.

So erwähnt Rüegg beispielsweise die Namen der Antragsteller, was bei Kommissionsberichten bisher unüblich ist. Ein Grund dafür war, dass Interessierte ohnehin Einsicht in die Kommissionsprotokolle ab 2019 nehmen können, sobald das Öffentlichkeitsgesetz in Kraft tritt.

Dabei stellt sich die Frage, wie ausführlich solche Protokolle sein müssen, wenn sie dem Öffentlichkeitsgesetz unterstehen. Es müsse erkennbar sein, von welchen Überlegungen sich die Behörde leiten liess, erklärte Sandro Körber, juristischer Mitarbeiter des Justizdepartements und Protokollführer der vorberatenden Kommission. Ueli Fisch (GLP, Ottoberg) ergänzte, auf jeden Fall dürfe es kein «Schattenprotokoll» geben.

Die Kommission verlängerte zudem die Frist von zehn auf 20 Tage, welche einer Behörde für die Beantwortung eines Einsichtsgesuchs zusteht. Zehn Tage wurden als zu kurz erachtet.

