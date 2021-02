Thurgau Das Contact-Tracing verarbeitet täglich bis 60 Fälle – möglich wären mehr als 1000 Im Auftrag des Kantons Thurgau betreibt die Firma JDMT in Felben mit 90 Mitarbeitern die Rückverfolgung der Ansteckungsketten. Momentan haben sie genug Zeit für längere Gespräche. Thomas Wunderlin 12.02.2021, 05.00 Uhr

Andreas Juchli, Geschäftsführer der JDMT. Donato Caspari

In einem Thurgauer Heim sind drei Bewohner positiv auf Covid-19 getestet worden. Bei einem ist eine mutierte Variante des Virus festgestellt worden. In der Firma JDMT in Felben geht diese Meldung an die Abteilung Ereignis-Management, die für komplexere Fälle zuständig ist.

Fabian Brütsch, operativer Leiter des Contact-Tracings in Felben. Donato Caspari

Fabian Brütsch, operativer Leiter in Felben, erklärt: «Jetzt werden auch die andern beiden Heimbewohner auf eine Mutation geprüft.» Die JDMT-Leute versuchen, den Ursprung der Ansteckung zu eruieren.

Der Kanton Thurgau hat auf Anfang 2021 die JDMT Medical Services aus dem zürcherischen Pfäffikon mit dem Contact-Tracing beauftragt. Letztes Jahr hatte sich die Thurgauer Lungenliga damit befasst, nicht zur vollen Zufriedenheit des Auftraggebers.

Für studentische Weiterbildung gegründet

Die Firma JDMT mit Sitz im zürcherischen Pfäffikon wurde 2002 gegründet, um studentische Aktivitäten und Weiterbildungen anzubieten. Die heute nicht mehr verwendete Abkürzung steht für Junior Doc Medical Team. Seit Juni 2020 betreibt JDMT das Contact-Tracing des Kantons Zürich.

An den Standorten Pfäffikon und Kloten arbeiten je 75 Mitarbeiter. In Kloten handelt es sich um Angehörige der Flughafenpolizei, die wegen der Coronamassnahmen sonst unterbeschäftigt wären. CEO der JDMT ist der 43-jährige Arzt Andreas Juchli, ein gebürtiger Kreuzlinger und ehemaliger Präsident der Jungen CVP Thurgau.

Die JDMT hat die Verträge und Mitarbeiter der Thurgauer Lungenliga übernommen. Alle Thurgauer Contact-Tracer arbeiten jetzt in Büros auf dem Müller-Martini-Areal in Felben. Zuvor war ein Teil in Amriswil beschäftigt.

SVP-Regierungsrat Urs Martin. Donato Caspari

Regierungsrat Urs Martin zeigt sich auf Anfrage zufrieden mit dem Contact-Tracing:

«Ich habe keine Hinweise, dass es nicht gut läuft.»

Auch Andreas Juchli, Geschäftsführer der JDMT, versichert, dass die Kontakte zurückverfolgt werden können. Dazu mitgeholfen haben die abnehmenden Neuinfektionen. Wobei das Contact-Tracing selber dazu beigetragen hat.



Die Abteilung Ereignis-Management des Contact-Tracings befasst sich mit komplexeren Covid-19-Ausbrüchen. Donato Caspari

Gab es im Thurgau auf dem Höhepunkt der zweiten Welle im Oktober täglich 600 Neuinfizierte, sank ihre Zahl auf den Jahreswechsel auf 150 bis 100. Derzeit sind es 20 bis 60 Neuinfektionen pro Tag.

Erleichtert wird die Arbeit der Contact-Tracer durch verbesserte technische Unterstützung, erklärt Juchli. Die JDMT habe am 4. Januar auf das neue System umgestellt.



Die positiv Getesteten geben ihre Kontakte selber ins System ein

In den Anfängen des Contact-Tracings im letzten Frühjahr wurden die Kontakte der positiv Getesteten in Einzelgesprächen am Telefon erhoben. Gefragt wird immer, wem man sich während der letzten beiden Tage vor der Ansteckung mehr als 15 Minuten lang weniger als 1,5 Meter angenähert hat.

Heute erhalten positiv getestete Personen vom Contact-Tracing als Erstes ein SMS. Damit erhalten sie einen Link zu einer Website des Contact-Tracings.

Die Indexfälle, wie sie in der medizinischen Fachsprache heissen, müssen selber ein Webformular ausfüllen und ihre Kontaktpersonen samt Mailadresse und Natelnummer eingeben. Sie können auch den Code zur Eingabe in die Swiss-Covid-App generieren, wobei diese laut Juchli im jetzigen Lockdown an Bedeutung verloren hat.

Hat ein Mitarbeiter des Contact-Tracings die Eingaben auf ihre Plausibilität überprüft, löst er eine Reihe weiterer Schritte aus. Dem positiv Getesteten wird ein Formular zuhanden des Arbeitgebers gemailt. Die Kontaktpersonen werden per SMS aufgefordert, sich in Quarantäne zu begeben. Dazu bekommen sie einen Link, mit dem sie sich einloggen und eine Quarantänebestätigung herunterladen können.

Alle Infizierten erhalten einen ersten kurzen und später einen längeren Anruf eines JDMT-Mitarbeiters. Beim ersten Anruf wird abgeklärt, ob der Infizierte sich mit dem Webformular zurechtgefunden hat, ob er überhaupt einen Internetzugang hatte. Gegebenenfalls werden die Kontakte im Gespräch erhoben.

Zwei Drittel brauchen keine ausführliche telefonische Betreuung

Beim zweiten Anruf geht es um die allgemeine Situation des Infizierten, wie er sich isoliert, wie er seine Versorgung sichern kann. Bei zehn Prozent der Indexfälle sei der ausgedehnte Anruf wichtig, sagt Juchli. «Etwa zwei Drittel der Indexfälle brauchen ihn nicht.» Bei starker Belastung des Contact-Tracings würde der zweite Anruf ausfallen.



Die Kontaktpersonen haben wiederum via IT-Tool die Möglichkeit, ab dem siebten Tag die Quarantäne zu beenden. Dafür müssen sie ein negatives Testresultat eingeben können. Den Test müssen sie selber bezahlen. Die JDMT prüft die Eingabe und gibt eine revidierte Quarantänebestätigung heraus.

Die Abteilung für einfache Indexfälle ist dünn besetzt. Donato Caspari

Zusätzliche Arbeit geben den Contact-Tracern die Mutationen. Wenn ein Kindergärtler auf ein mutiertes Virus positiv getestet wird, muss die ganze Klasse in Quarantäne geschickt werden. Sonst genügt es, wenn das positiv getestete Kind zu Hause bleibt.

Bei Mutationen werden Kontakte der letzten fünf Tage erhoben

Gemäss Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit müssen bei einer Mutation die Kontaktpersonen der letzten fünf Tage erhoben und in Quarantäne geschickt werden. Zu Beginn mussten in einem Mutationsfall ebenso die Kontakte der Kontakte in Quarantäne gehen; das BAG ist dabei, diese Vorgabe zu revidieren.

Momentan entfallen laut Juchli 15 bis 20 Prozent der Neuinfektionen auf Mutationen: «Die Zahlen im Thurgau entsprechen im Mittel den Zahlen in der übrigen Schweiz, und der Anteil nimmt zu.» Nicht ausgeschlossen ist, dass wegen der Mutationen im März oder April die Zahl der Neuinfektionen wieder deutlich steigt.

Geschäftsführer Juchli versichert, dass die JDMT in der Lage ist, das Contact-Tracing auch zu bewältigen, wenn täglich 1000 Neuinfektionen oder mehr anfallen sollten.

Alle Festangestellten übernehmen mindestens zwei Schichten pro Woche

Dafür verfügt die JDMT im Thurgau über einen Personalpool von derzeit total 90 Personen mit Arbeitsvertrag. Dazu kommt ein Reservepool von 60 Personen ohne Vertrag. Diese wurden als geeignet befunden und würden bei Bedarf angefragt, ob sie beim Contact-Tracing einsteigen möchten.

Die JDMT beschäftigt mehrere Ärzte mit insgesamt 300 Stellenprozent, dazu weiteres Fachpersonal wie Rettungssanitäter und angehende Ärzte. Sie geben fachliche Unterstützung für das Contact-Tracing der Kantone Zürich und Thurgau und entlasten damit deren kantonsärztliche Dienste.

Bei den jetzigen Fallzahlen im Thurgau gibt es für die 90 vertraglich gebundenen Personen nicht genug zu tun, um sie Vollzeit zu beschäftigen. Doch alle werden zwei bis fünf Mal pro Woche für eine Schicht aufgeboten. «Es ist wichtig, die Arbeitsfähigkeit zu erhalten», sagt Juchli.

In der Abteilung, die einfache Indexfälle erledigt, arbeiten an diesem Mittwoch um 14 Uhr nur fünf Personen. Am Morgen seien es acht bis zehn gewesen. Brütsch, der operative Leiter, sagt:

«Wenn die Leute die Arbeit erledigt haben, schicken wir sie nach Hause.»

Das sei mit ihnen so vereinbart. Juchli erklärt, es gehe darum, die Kosten in einem vertretbaren Rahmen zu halten und gleichzeitig steigende Fallzahlen bei Bedarf bewältigen zu können.