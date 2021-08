Thurgau: Haags Nichtimpfung spaltet Parteien

Thurgau CVP-Regierungsrätin Carmen Haag findet Verständnis für ihre Nichtimpfung SVP, EDU und CVP betonen die Freiwilligkeit der Covid-19-Impfung. Andere Thurgauer Parteien sind kritischer und weisen auf Vorbildfunktion und Solidarität hin. Thomas Wunderlin 16.08.2021, 18.31 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Regierungsrätin Carmen Haag spricht an der Bundesfeier in Gachnang. Reto Martin

Ruedi Zbinden, Präsident SVP Thurgau. Archiv

Der Thurgauer SVP-Präsident Ruedi Zbinden findet es gut, dass Regierungsrätin Carmen Haag ihren Verzicht auf eine Covid-19-Impfung bekanntgemacht hat. «Dabei ist festzuhalten, dass die Impfung freiwillig ist und alle Personen, die sich impfen wollen, diese Möglichkeit haben», schreibt Zbinden in einer Mailumfrage bei den Thurgauer Parteien.

Aufgrund einer Umfrage des Westschweizer Fernsehens RTS wurde letzte Woche bekannt, dass ein Mitglied der fünfköpfigen Thurgauer Regierung nicht gegen Covid-19 geimpft ist. Dabei handelt es sich um die 47-jährige CVP-Regierungsrätin Carmen Haag, wie sie selber bekanntmachte.



Daniel Frischknecht, EDU. Donato Caspari

Daniel Frischknecht von der EDU hat «Verständnis» für Haags Verzicht auf eine Impfung: «Es gibt Gründe dafür und dagegen.» Haags Verhalten in der Öffentlichkeit müsse er nicht diskutieren «oder sogar kritisieren».

Macedo: Höhere Impfquote als wirksames Mittel

Etwas kritischer als Zbinden und Frischknecht äussern sich FDP-Präsident Gabriel Macedo und Stefan Leuthold, Co-Präsident der GLP. Beide hätten es besser gefunden, wenn sich Haag nicht erst durch den öffentlichen Druck zu ihrer Nichtimpfung bekannt hätte. Macedo fügt an:

Gabriel Macedo, Präsident FDP Thurgau. Reto Martin

«Wir wünschen uns aber allgemein eine höhere Impfquote, weil es das wirksamste Mittel im Kampf gegen das Virus ist.»

Und Leuthold betont die Vorbildfunktion des Regierungsrats, der der Bevölkerung die Impfung empfohlen habe.

Stefan Leuthold, GLP Thurgau. Donato Caspari

Aber für Macedo ist klar: «Aus liberaler Sicht ist es ein persönlicher Entscheid, ob man sich impfen lassen will oder nicht.» Auch Leuthold streicht den «individuellen und sehr persönlichen Entscheid» heraus, den es in jedem Fall zu respektieren gelte.

Deutlich werden Kurt Egger (GP) und Nina Schläfli (SP). Zwar erklärt auch Egger: «Wir haben keine Impfpflicht, Impfen ist also freiwillig.» Er zolle Haag «grossen Respekt, dass sie sich outet und öffentlich erklärt. Chapeau.» Und Schläfli pflichtet bei, dass es Haags «gutes Recht» sei, sich nicht impfen zu lassen.

Egger: Regierung ruft Bevölkerung zum Impfen auf

Kurt Egger, Präsident GP Thurgau. Donato Caspari

«Trotzdem», fährt Egger fort, «die Thurgauer Regierung ruft die Bevölkerung auf, sich impfen zu lassen» und sie unterstütze die nationale Impfstrategie:

«Von daher würde ich mir wünschen, dass sich die Regierungsmitglieder im Sinne einer Vorbildwirkung impfen lassen, so weit nicht medizinische Gründe dagegen sprechen.»

Nina Schläfli, Präsidentin SP Thurgau. Donato Caspari

Und Schläfli nimmt Haags Erklärung aufs Korn, wonach sie zuversichtlich sei, dass ihr Körper mit Corona umgehen könne. «Covid-19 ist ein unberechenbares Virus», kommentiert die SP-Kantonalpräsidentin, «ein gesunder Körper schützt nicht zwangsläufig vor einer Ansteckung, vor einem schweren Verlauf und erst recht nicht vor weiteren Ansteckungen von zusätzlichen Personen». Eine Impfung könne nur dann ihre volle Wirkung entfalten, wenn möglichst viele Personen geimpft seien:

«Eine Impfung ist viel mehr ein Akt der Solidarität und wir kommen nur gemeinsam und geimpft aus dieser Pandemie.»

Paul Rutishauser, Präsident CVP Thurgau. Donato Caspari

Für die Haltung von Regierungsrätin Carmen Haag «habe ich Verständnis und kann ihre Überlegungen nachvollziehen», schreibt CVP-Kantonalpräsident Paul Rutishauser. Impfen solle ein persönlicher Entscheid bleiben, das gelte auch für Mitglieder von Regierungen und Parlamenten:

«Ich verstehe die Aufregung um das Impfverhalten von einzelnen Personen nicht.»

Dass das Impfen so schnell möglich wurde, «finde ich super». Es erleichtere den Besuch von Veranstaltungen und das Reisen sehr: «Um ein Covid-Zertifikat zu bekommen, nimmt eine nicht geimpfte Person einen Mehraufwand in Kauf.» Rutishauser begrüsst es, wenn in Zukunft auch ein finanzieller Mehraufwand dazukomme.

Die Zurückhaltung ihrer Regierungsrätin gegenüber der Covid-19-Impfung wird von den 18 CVP-Kantonsräten kaum geteilt. 15 von ihnen haben sich geimpft, wie eine Umfrage bei den Mitgliedern des Thurgauer Grossen Rats ergeben hat.