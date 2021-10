Thurgauer argumentiert vor Bundesgericht mit Schwarzer Magie

Thurgau Bundesgericht anerkennt keine schwarze Magie – Vater scheitert mit Beschwerde Ein Vater aus dem Bezirk Frauenfeld sieht sich als Opfer schwarzer Magie. Er sei nicht krank, findet er. Vielmehr seien das die Psychologen, welche die schwarze Magie nicht anerkennen. Thomas Wunderlin 21.10.2021, 05.20 Uhr

Blick ins Hexenmuseum auf Schloss Liebegg in Gränichen.

Severin Bigler / AAR

Das Bundesgericht versteht nicht, was ein Vater aus dem Bezirk Frauenfeld mit seiner Beschwerde will. Denn diese enthalte kein Rechtsbegehren, heisst es im kürzlich veröffentlichten Bundesgerichtsurteil (5A_706/2021). Es fehle auch eine Begründung, die sich in erkennbarer Weise auf den angefochtenen Entscheid beziehe. Die Bundesrichter schreiben: