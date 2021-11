Thurgau hält an umstrittenen Elternbeiträge für Sprachkurse fest

Thurgau Bezahlen, weil das Kind kein Deutsch kann: Kommission winkt umstrittene Elternbeiträge für Sprachkurse durch Mit der Änderung des Volksschulgesetzes sollen dreijährige Kinder, die zu schlecht Deutsch sprechen, zu spielerischen Sprachkursen verpflichtet werden. Von den Eltern sollen dabei Beiträge verlangt werden können. Rechtlich ist das ein risikobehafteter Weg, der wohl ein weiteres Mal vor Bundesgericht führt. Silvan Meile Jetzt kommentieren 06.11.2021, 05.20 Uhr

Im Kanton Luzern für die Eltern kostenlos: In Nebikon erhalten die fremdsprachigen Kinder spezielle Sprachförderung.

Bild: Manuela Jans / Neue Luzerner Zeitung

Die Elternbeiträge für Sprachkurse von Kindern bleiben auf Kurs. Die vorberatende Kommission des Grossen Rates winkt diesen umstrittenen Gesetzesartikel durch. Demnach soll von Eltern, deren dreijährige Kinder kein oder kaum Deutsch sprechen, bis 800 Franken pro Jahr für vorschulische Sprachkurse ihres Sprösslings verlangt werden können. Einkommensschwache Haushalte bleiben ausgeklammert.

Die Deutschkompetenz der Kinder melden die Eltern den Behörden selber. Entsprechende Fragebögen sind in elf Sprachen geplant. Sind die Deutschkenntnisse der Kinder zu schlecht, greift ein «selektives Obligatorium».



Bürgerliche Vertreter in der Kommission geeint

Die vorschulische Sprachförderung ist unbestritten, rechts bis links erachten sie als sinnvoll, vor allem im Sinne der Chancengleichheit. Zankapfel ist aber die Kostenbeteiligung der Eltern. Eine Mehrheit der vorberatenden Kommission zur Revision des Volksschulgesetzes stützt nun aber eine solche. Ein entsprechender Streichungsantrag wird dort mit zehn zu vier Stimmen bei einer Enthaltung abgelehnt.

Offenbar waren sich dabei die Vertreter der bürgerlichen Parteien in der Kommission einig. Das erstaunt insofern, da in der Vernehmlassung zur Gesetzesrevision ausser der SVP sämtliche grossen Parteien im Kanton die Elternbeiträge für selektiv obligatorische Sprachkurse kritisierten. Denn mit diesem Vorgehen könnte der Thurgau ein weiteres Mal vor Bundesgericht gezogen werden – und verlieren.



Bundesgericht bestätigte einen Verfassungsverstoss

2017 hiess das Bundesgericht eine Beschwerde zweier Thurgauer gut. Sie machten einen Verstoss gegen die Bundesverfassung geltend, welche kostenlosen Grundschulunterricht garantiert. Damals wurde das kantonale Volksschulgesetz so abgeändert, dass bereits eingeschulte Thurgauer Kinder bei ungenügenden Deutschkenntnissen zu zusätzlichen Sprachkursen verpflichtet und Eltern für die Kosten belangt werden können.



FDP-Kantonsrat Bruno Lüscher ist Präsident der vorberatenden Kommission zur Revision des Volksschulgesetzes.

Bild: Andrea Tina Stalder

Bruno Lüscher (FDP, Aadorf) ist Präsident der vorberatenden Kommission. Auch wenn die möglichen Elternbeiträge für Deutschförderung ein weiteres Mal im Volksschulgesetz geregelt werden, hebt nun Lüscher hervor, dass es sich neu um ein vorschulisches Angebot handelt. Also gehe es nicht um die obligatorische Schulzeit, womit kein Verfassungsverstoss geltend gemacht werden könne, wenn von den Eltern Geld verlangt wird. Vielmehr sieht Lüscher in der möglichen Kostenerhebung ein Druckmittel, um die Erziehungsverantwortlichen an deren Pflichten zu erinnern.



Die Gesetzesrevision kommt als Nächstes in den Grossen Rat. Segnet dieser den Passus mit den möglichen Elternbeiträgen ab, dürfte es wieder zu einer Beschwerde kommen. Entsprechende Signale gibt es bereits. Dann werden sich möglicherweise die Richter in Lausanne ein weiteres Mal mit der Kostenbeteiligung von Eltern für Deutschförderkurse ihrer Kinder befassen müssen. Ein Rechtsgutachten des Kantons hält fest, dass die Wahrscheinlichkeit einer Niederlage vor Gericht bei 35 bis 40 Prozent liegt.

Die Organisation eines spielerischen Deutschunterrichts während vier bis sechs Stunden pro Woche für Dreijährige wird den Schulgemeinden obliegen. Ob das mit bestehenden Angeboten wie Kitas oder Tagesmüttern zu bewältigen sein wird, ist fraglich. Wie gross das Problem von ausschliesslich fremdsprachigen Thurgauer Kindern tatsächlich ist, weiss niemand. Es gibt keine Erhebung. Eine grobe Kostenschätzung geht von einem jährlichen Aufwand von drei Millionen Franken aus.