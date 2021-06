Thurgau: Schäden von 130'000 Franken durch Beistände

Thurgau Beistände stehen ungenügend bei: Sie verursachten letztes Jahr Schäden von 130'000 Franken Profis arbeiten nicht immer besser als private Beistände. Die 17 Schadensfälle, die letztes Jahr dem Obergericht gemeldet wurden, stammen mehrheitlich von Berufsbeistandschaften. Meist unterliessen sie es, Ergänzungsleistungen zu beantragen. Thomas Wunderlin 08.06.2021, 05.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Manche älteren Leute sind auf einen Beistand angewiesen. Bild: Fotolia

Mit den Finanzen ihrer Klienten gehen die Beistände nicht immer mit der gebotenen Sorgfalt um, wie aus dem Jahresbericht des Thurgauer Obergerichts hervorgeht. In 17 Fällen, die 2020 gemeldet wurden, verursachten Thurgauer Beistände einen Schaden von insgesamt 130'000 Franken.

Zu einem grossen Teil entstanden sie, weil der Beistand bei der Ausgleichskasse zu spät Ergänzungsleistungen beantragt hatte. In der Regel kommt in solchen Fällen die Staatshaftung zum Tragen. In zwei Fällen, bei denen es um insgesamt 41'000 Franken geht, sollte es laut Obergericht möglich sein, den Schaden bei den Beiständen zurückzuholen.



Berufsbeistände kommen von Sozialarbeit her

Meist sind es ältere, vielleicht demente Leute, die einen Beistand erhalten. Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) entscheidet darüber, wer damit beauftragt wird. Es kann eine Tochter oder ein Sohn sein oder auch ein Berufsbeistand.



Die Profis sind bei der Verwaltung der finanziellen Angelegenheiten offensichtlich nicht zuverlässiger als die Angehörigen: Die 17 Schadenfälle wurden laut Obergericht hauptsächlich von Berufsbeistandschaften verursacht.



Da die Berufsbeistände oft von der Sozialarbeit herkommen, liegt ihre Stärke nicht unbedingt bei den Sozialversicherungen. Sie können deshalb auf Spezialisten für AHV- und Krankenkassenfragen angewiesen sein.

In Frauenfeld fehlte der kaufmännische Support



Im mangelnden kaufmännischen Support lag beispielsweise das Problem der Frauenfelder Berufsbeistandschaft. Diese Meinung vertrat der Frauenfelder Stadtrat in der Antwort auf eine Einfache Frage zu den Mehrkosten der Frauenfelder Berufsbeistandschaft in den Jahren 2015 bis 2019. In 28 Fällen kam es zu Schäden zwischen 22.35 Franken und 23'910 Franken in Form von verpassten Anträgen auf Ergänzungsleistungen und Prämienverbilligungen. In einem Fall lag eine falsche Steuerveranlagung zugrunde.



Gemäss den Empfehlungen der Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz (Kokes) sollte das Verhältnis Berufsbeistand zu Sachbearbeiter 1 zu 1 betragen. In Frauenfeld belief es sich anfangs auf fast 2 zu 1, nämlich auf 520 zu 280 Stellenprozente. Andernorts im Kanton lag es sogar höher als zwei zu eins, wie eine Umfrage der Sozialen Dienste Steckborn von 2019 ergab: Frauenfeld Land (3,4 zu 1,3), Münchwilen (5,5 zu 2,5) und Bischofszell (8 zu 3,7).



Kesb muss Unterlassungen melden

Wie der Kreuzlinger Kesb-Präsident Christian Jordi auf Anfrage erklärt, prüft die Kesb die Rechnungen der Beistände im Jahres- oder Zweijahresrhythmus. «Wenn der Beistand nicht das Beste gemacht hat, müssen wir es melden.»

In den letzten drei Jahren habe Kreuzlingen «ein, zwei Fälle» bei privaten Beiständen gehabt. Die Meldestelle ist das Obergericht. Wenn die Ergänzungsleistungen nicht mehr eingeholt werden können, muss unter Umständen die Gemeinde dafür Sozialhilfe leisten. Im Unterschied zu den Ergänzungsleistungen muss diese grundsätzlich zurückbezahlt werden.

Schäden bis 5000 Franken übernimmt die Kesb, die dafür über ein Budget verfügt. Schäden über dieser Grenze überweist das Obergericht dem Finanzdepartement zur Erledigung. Laut Jordi verfügt der Kanton dafür über eine Versicherung.



Nicht in jedem Schadensfall werde einem Beistand das Mandat entzogen. Wichtig sei auch, ob ein Beistand eine gute Bindung zur verbeiständeten Person habe und diese allenfalls diesen Beistand wünsche. Jordi:

«Entzogen wird ein Mandat vor allem, wenn der Beistand grobfahrlässig gehandelt hat.»



In solchen Fällen ist es auch möglich, dass der Kanton auf den Beistand Rückgriff nimmt, sagt Thomas Soliva, Mediensprecher des Obergerichts. Für Schäden, die ein Beistand verursacht hat, ist jedoch grundsätzlich der Kanton haftbar. Der Geschädigte selber kann den Schaden gemäss Gesetz nicht selber beim Beistand einfordern. Dazu wäre er in der Regel wohl auch nicht in der Lage, sonst hätte er keinen Beistand.