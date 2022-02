Thurgau: Grosser Rat steht vor der Rückkehr zur Normalität

Thurgau Bald ist Schluss mit Gratisessen und verschwenderisch viel Platz: Der Grosse Rat steht vor der Rückkehr zur Normalität Das nahende Ende der Coronapandemie bedeutet für den Grossen Rat die Rückkehr in die Ratssäle in Weinfelden und Frauenfeld. Am nächsten Montag dürfte das Ratsbüro entscheiden, dass ab 30. März wieder Normalbetrieb herrscht. Die Umstellung ist für viele gross. Hans Suter Jetzt kommentieren 26.02.2022, 05.10 Uhr

Seit Mai 2020 tagt der Thurgauer Grosse Rat in der Rüegerholzhalle. Die Sitzungen finden in der Regel im Zweiwochenrhythmus statt. Bild: Donato Caspari (16. Februar 2022)

Seit Mai 2020 finden die Sitzungen des Thurgauer Grossen Rates in der Rüegerholzhalle in Frauenfeld statt. Normalerweise werden diese im Winterhalbjahr in Weinfelden und im Sommerhalbjahr in Frauenfeld abgehalten. In den historischen Ratssälen in Weinfelden und Frauenfeld ist das Einhalten der coronabedingt erforderlichen Abstände jedoch nicht möglich. Deshalb finden die Sitzungen seit fast zwei Jahren in der mehrfach grösseren Rüegerholzhalle in Frauenfeld statt. Aber wohl nicht mehr lange.

Offizieller Bürobeschluss nötig

So mir nichts dir nichts kann der Ratsbetrieb jedoch nicht gezügelt werden. «Es braucht einen offiziellen Bürobeschluss für den Wechsel», erklärt Grossratspräsidentin Brigitte Kaufmann (FDP, Uttwil) auf Anfrage. Ursprünglich sei beschlossen worden, im gegebenen Fall auf einen ordentlichen Saisonwechsel in den Normalbetrieb zurückzukehren. Das wäre am 30. März. Also nur noch zwei Sitzungen in der Rüegerholzhalle, am 2. März und am 16. März? «Es sieht so aus, dass der Pandemieverlauf dies zulässt», gibt sich die FDP-Politikerin zuversichtlich. Deshalb wird nächsten Montag an der Bürositzung des Grossen Rates eine Rückkehr zum Normalbetrieb beantragt. Wird dem zugestimmt, was anzunehmen ist, findet die Sitzung vom 30. März im Ratssaal Frauenfeld statt.

Grossratspräsidentin Brigitte Kaufmann schätzt die grosszügigen Platzverhältnisse in der Rüegerholzhalle in Frauenfeld. Bild: Andrea Tina Stalder (15. September 2021)

Publikum wird wieder zugelassen

Was bedeutet das für die Ratsmitglieder und den Ratsbetrieb? «So einiges. Die Rüegerholzhalle ist bequem und sehr praktisch wegen der grosszügigen Platzverhältnisse», lobt Brigitte Kaufmann. Anderseits sei hier das Publikum pandemiebedingt von der Teilnahme ausgeschlossen. Alternativ konnten Interessierte zwar die Debatten via Livestream mitverfolgen. Doch erst die Rückkehr in den Normalbetrieb mache die Sitzungen wieder ganz öffentlich. «Das Publikum darf den Ratssitzungen ab dann wieder beiwohnen», sagt die Grossratspräsidentin erfreut. «Das ist Teil einer lebendigen Demokratie.» Den Livestream wird es trotzdem weiterhin geben.

Kein Gratisessen mehr an Ganztagessitzungen

Eine weitere Umstellung gibt es in gastronomischer Hinsicht. Weil die Rüegerholzhalle nicht im Zentrum liegt, wurde an ganztägigen Sitzungen gratis ein Mittagessen angeboten. Damit liess sich viel Zeit einsparen. Ab der Rückkehr in die Ratssäle ist es damit vorbei. Das hat insbesondere zwei Gründe: Zum einen gilt in den historischen Sälen in Weinfelden und Frauenfeld ein Konsumationsverbot. Zum anderen gibt es in Gehdistanz genügend Gastronomiebetriebe. In der Regel dauert die Mittagspause anderthalb Stunden. Brigitte Kaufmann:

«Das ist gut für die lokale Gastronomie und für den Austausch unter den Fraktionen.»

Die Umstellung wird für einige Ratsmitglieder gross sein. Da der Shutdown auf den Beginn der neuen Legislatur fiel, tagten zwischen einem und zwei Dutzend Grossratsmitglieder nur die Rüegerholzhalle. Die ersten Sitzungen in den Ratssälen Frauenfeld und Weinfelden werden für sie wie ein zweiter Neuanfang wirken.

Bei erneuter Pandemie würde die Lage neu beurteilt

Was wird Grossratspräsidentin Brigitte Kaufmann an der Rüegerholzhalle vermissen? «Die Platzverhältnisse. Hier kann ich mich ausbreiten mit meinen vielen Unterlagen. Das ist jetzt einfach perfekt», schwärmt sie. «Das sind aber keine wirklichen Probleme», fügt sie im Hinblick auf die beengten Platzverhältnisse in den Ratssälen hinzu.

Sitzung des Grossen Rates Thurgau im Ratssaal in Frauenfeld. Auf der Empore verfolgen Mitglieder des St.Galler Kantonsrats als Gäste das Geschehen. Bild: Donato Caspari (30. August 2017)

Auf was freut sie sich bei der Rückkehr zum Normalbetrieb?

«Es bedeutet, dass für die Menschen wieder Normalität herrscht. Nicht nur für uns Politikerinnen und Politiker, sondern für alle. Und das ist gut.»

In Läden, Restaurants, bald überall herrsche wieder Normalbetrieb. Bei aller Euphorie wird Kaufmann aber auch nachdenklich: «Wir haben aktuell ein hochpolitisches Umfeld», sagt sie mit Blick auf die Geschehnisse an der Grenze zur Ukraine. «Das bereitet vielen Menschen Sorgen.»

Sitzung des Grossen Rates in Weinfelden. Bild: Donato Caspari (7. November 2018)

Auch Corona ist immer noch da. Was passiert, wenn eine neue Mutation des Coronavirus zu einer erneuten Pandemie führen sollte? Ginge es dann zurück in die Rüegerholzhalle? Brigitte Kaufmann: «Bei einer ausserordentlichen Lage gäbe es Vorschriften für parlamentarische und politische Veranstaltungen. Man müsste das dann entsprechend den gegebenen Umständen beurteilen und entscheiden.»

