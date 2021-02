Thurgau Autoposer und Gaffer riskieren Busse: Grosser Rat stellt sich hinter die Polizei Wer eine Anordnung eines Polizisten missachtet, soll im Kanton Thurgau bestraft werden können. Passives Verhalten galt bisher nicht als Hinderung einer Amtshandlung. Thomas Wunderlin 18.02.2021, 04.40 Uhr

Dominik Diezi (CVP, Arbon), Präsident der vorberatenden Kommission, und Regierungsrätin Cornelia Komposch (SP). Bild: Reto Martin

Nichts gab bei der Überprüfung der Justizorganisation so viel zu reden wie eine Bussenandrohung. Die umfangreiche Vorlage betrifft sieben verschiedene Gesetze. Der Grosse Rat liess sie am Mittwoch in der ersten Lesung unverändert.