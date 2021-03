Thurgau Ausbrüche frühzeitig erkennen und Infektionsketten gezielt unterbrechen: Arbeitsgruppe soll Testkonzept für den Kanton ausarbeiten Der Thurgauer Regierungsrat hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die ein Testkonzept zur Kontrolle des Coronavirus im Kanton ausarbeitet. Das Konzept soll Ende April vorliegen. Begleitend werden zurzeit Pilotprojekte zur Umsetzung durchgeführt. 05.03.2021, 08.24 Uhr

Die Arbeitsgruppe «Testen» soll ein Konzept für den Thurgau erarbeiten. Bild: Keystone

(pd/nat) Der Thurgauer Regierungsrat hat eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe «Testen» eingesetzt. Das bis Ende April erarbeitete Konzept soll zur Kontrolle der Ausbreitung des Coronavirus beitragen. «Denn mit dem Auftreten neuer, deutlich ansteckenderer Virusvarianten gewinnt das präventive und repetitive Testen an Bedeutung zur Bewältigung der Coronapandemie», lässt sich Regierungsrätin Cornelia Komposch, Vorsteherin des Departements für Justiz und Sicherheit, in der Medienmitteilung zitieren.

Diese Tests könnten dabei helfen, Ausbrüche frühzeitig zu erkennen und Infektionsketten gezielt zu unterbrechen. Sie seien deshalb insbesondere bei asymptomatischen Krankheitsverläufen, zum Schutz von besonders vulnerablen Personen und in Situationen mit erhöhtem Übertragungsrisiko wirksam. Zudem könnten gezielte Testungen dabei helfen, die angedachten Lockerungsschritte zu begleiten, heisst es im Communiqué weiter.

Die Arbeitsgruppe setzt sich zusammen aus Vertreterinnen und Vertretern des kantonalen Führungsstabes, des Amts für Bevölkerungsschutz und Armee, des kantonsärztlichen Dienstes, des Amts für Volksschule, des Amts für Wirtschaft und Arbeit, der Industrie- und Handelskammer Thurgau und des Thurgauer Gewerkschaftsbundes. Ziel ist die Erarbeitung eines Testkonzepts für den Kanton Thurgau.

Umfassende Strategieerweiterung

Das Konzept soll unter anderem klären, wie die Infrastruktur und die Kapazitäten für das Testen in Schulen, Betrieben und Institutionen sowie von Grenzgängerinnen und Grenzgängern geschaffen werden können. Ebenso soll das Konzept aufzeigen, wie Testen das Ausbruchsmanagement bei erkannten Virusübertragungen im Umfeld von besonders gefährdeten Personen und in Bereichen mit erhöhtem Übertragungsrisiko unterstützen kann.

Im Bildungsbereich setzt man laut Regierung weiterhin auf eine gezielte Ausbruchstestung bei einer Häufung von positiven Fällen. Im Rahmen der Erstellung des Konzepts gilt es insbesondere die Frage der Kostenübernahme zu klären. Der Bund und die Versicherer tragen die Kosten für Testungen bisher nur, wenn diese vom kantonsärztlichen Dienst angeordnet werden und die Verdachts-, Beprobungs- und Meldekriterien des Bundesamtes für Gesundheit erfüllen.

Erste Pilotprojekte bereits lanciert

Cornelia Komposch, Vorsteherin des Departements für Justiz und Sicherheit. Bild: Donato Caspari (20. Januar 2021)

Bereits Mitte Februar hat die Chefin des kantonalen Führungsstabes, Regierungsrätin Cornelia Komposch, einen Teilstab des Kantonalen Führungsstabes damit beauftragt, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie das repetitive, präventive Testen umgesetzt werden kann. Dieser Teilstab hat daraufhin zwei Pilotprojekte für das präventive, repetitive Testen lanciert.

Der Pilot im Schulumfeld, der aktuell am Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales in Weinfelden durchgeführt wird, steht kurz vor dem Abschluss. Der Pilot im Alterszentrum Park in Frauenfeld konnte bereits erfolgreich abgeschlossen und das Testkonzept auf weitere Alters- und Pflegezentren im Kanton Thurgau ausgeweitet werden. Weitere Pilotprojekte sollen folgen.