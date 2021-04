Thurgau Auffüllung von Steinbrüchen und Kiesgruben: Gemeinden sind überfordert Ein Umweltskandal wie am Blausee ist auch im Thurgau theoretisch möglich. Für die Überwachung des Materials, das in Steinbrüchen und Kiesgruben abgelagert wird, fehlen den Gemeinden die Mittel. Thomas Wunderlin 27.04.2021, 04.15 Uhr

Ein Frosch sitzt in einem Weiher in einer ehemaligen Kiesgrube bei Weinfelden. Donato Caspari

Am Blausee im Berner Oberland gab es seit 2018 mehrere Fischsterben. Vermutet wurde, dass im Steinbruch Mitholz deponierte Filterkuchen aus Bodenwaschanlagen Gift enthielten, das via Grundwasser in den See gelangte. Ob so etwas auch in den Thurgauer Aushubdeponien möglich sei, wollten die GLP-Kantonsräte Christina Pagnoncini (Alterswilen) und Reto Ammann (Kreuzlingen) wissen.