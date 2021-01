Thurgau Allein in der geschlossenen Bar: Kanton hilft erst ab drei Vollzeitstellen Der Einmannbetrieb des Berlingers Philipp Kasper wird nicht durchs Thurgauer Härtefallprogramm unterstützt. Thomas Wunderlin 06.01.2021, 05.20 Uhr

Philipp Kasper hat «pipo's» schon Ende November geschlossen. Andrea Stalder

Auf die Theke montierte er Plastiktrennscheiben. Die Stehtische im Freien nahm er ausser Betrieb. An der Theke in der Bar durfte er niemanden mehr bedienen. Im Nebenzelt vergrösserte er die Abstände der Tische. Philipp Kasper rüstete seine Bar auf Coronaprävention um: «Wir haben uns in allen Belangen immer strikt an die Vorschriften des BAG gehalten.»

Seine Bar, pipo’s genannt, liegt am westlichen Dorfrand Berlingens; die Aussicht geht über die Seestrasse aufs Wasser. Geöffnet ist die Bar im Normalfall von 11 bis 24 Uhr, sieben Tage die Woche. Bei schönem Wetter kehrten die Ausflügler hier ein, bei stürmischem Wetter die Surfer. Die Lastwagenfahrer kommen immer, auch die Stammgäste.

Im Herbst und Winter hat Kasper an drei Abenden von 18 bis 24 Uhr offen. Dieses Jahr verfügte der Bund ab Ende Oktober die Schliessung der Bars und Restaurants um 23 Uhr. Als der Zapfenstreich auf 19 Uhr vorgezogen wurde, kapitulierte Kasper und schloss Ende November seine Bar, bevor der Bundesrat auf den 22. Dezember die allgemeine Schliessung der Restaurationsbetriebe anordnete. Kasper blickt sich um:

«Die Leute sind gar nicht mehr gekommen. Sie wissen, hier ist es relativ eng.»

Die Bar ist in einem Rundzelt untergebracht, wie sie in Skigebieten üblich sind. Darin befindet sich eine runde Theke, darum herum sind Dreiertische gruppiert. Kasper führt die Bar seit 2007 als GmbH: «Ich bin Inhaber und einziger Angestellter.» Geholfen wird ihm von seinen pensionierten Eltern und auch von seiner Freundin, die noch anderswo eine 100-Prozent-Stelle hat.

Kaspers Bar ist ein Beispiel für die Kleinbetriebe, die beim Thurgauer Härtefallprogramm durch die Maschen fallen. Der Kanton hat 47,8 Millionen Franken zur Verfügung, um notleidenden Betrieben zu helfen. Der grösste Teil kommt vom Bund; der Kanton steuert 18 Millionen Franken bei.

Zu den Bedingungen, die gemäss Bund für eine Auszahlung erfüllt sein müssen, hat der Thurgauer Regierungsrat weitere dazu gefügt: Unter anderem muss ein Betrieb mindestens 300 Stellenprozente umfassen. Dieses Kriterium erfüllt «pipo’s» nicht. «Der Bund verteilt die Hilfe auf die Kantone», sagt Kasper.

«Jetzt kommt der Thurgau und verkompliziert alles.»

Der 45-jährige gelernte Offsetdrucker hatte in der Druckereibranche keine Zukunft für sich gesehen. Er ist in Berlingen aufgewachsen, bezeichnet sich als «Vereinsmensch». Er war zehn Jahre lang Präsident des Turnvereins Berlingen. «Ich esse und trinke gern gut und bin gern unter den Leuten.» Mit dem Wechsel in die Gastrobranche habe er «sein Hobby zum Beruf gemacht».

Nebst Getränken bietet er Grilladen, Pizzen, Salate und Kuchen an. Im Kleinbetrieb gilt Selbstbedienung. Im Winter macht Kasper sein Geschäft vor allem mit Gesellschaften, denen er im Nebenzelt Käsefondue serviert. Dieses Geschäft ist in dieser Saison völlig zusammengebrochen. Die Reservationen, die er hatte, sind alle abgesagt worden.

Philipp Kasper führt seine Bar seit 2007. Andrea Stalder

Das Grundstück seiner Bar hat er vom Kanton gepachtet. Sie befindet sich auf einem Rastplatz, dessen WC auch von den Barbesuchern benutzt wird. Kasper sorgt für die Reinigung. Das tut er auch in dieser Zeit, in der seine Bar geschlossen ist. Die Miete muss Kasper weiter zahlen, auch wenn sein Einkommen auf null gefallen ist. Kurzarbeitsentschädigung könne er nicht beantragen, sagt Kasper. Vorläufig zehrt er von seinen Ersparnissen. Irgendwann wird das nicht mehr gehen.

«Die Politik unterstützt zwar die Grossen, vergisst aber die Kleinen, welche nur einen Prozentteil von deren Unterstützung beanspruchen würden.»

Als Beispiel nennt Kasper sich selber: «Mit 3000 Franken komme ich sehr weit.»

Erwerbsersatz auch für Selbstständige möglich

Daniel Wessner, Chef des Amts für Wirtschaft und Arbeit, hat gegenüber dieser Zeitung bestritten, dass Kleinstunternehmer durchs Raster fallen. Sie könnten seit März Corona-Erwerbsersatz beantragen. Im März und April habe er Erwerbsersatz erhalten, sagt Kasper. Für Dezember und Januar stelle er auch einen Antrag. «Ich nehme nicht an, dass es viel sein wird.» Denn die Berechnung gehe von seinem Lohn aus, und er zahle sich selber keinen hohen Lohn aus.