Thurgau vor Steuerfusssenkung um 8 Prozentpunkte für 2022

Thurgau Absprachen laufen: Kantonssteuerfuss dürfte wohl um 8 Prozentpunkte sinken Nach dem Willen der Thurgauer Regierung soll der Kantonssteuerfuss für 2022 um 5 Prozentpunkte sinken. Das ist zu wenig, heisst es bei den Bürgerlichen. Sie fordern 7 bis 10 Prozentpunkte, während SP und Grüne abwinken und gar keine Senkung wollen. Die Entscheidung fällt am Mittwoch im Grossen Rat. Hans Suter Jetzt kommentieren 07.12.2021, 05.30 Uhr

Finanzdirektor Urs Martin (SVP) plädiert auf eine Steuerfusssenkung von 5 Prozentpunkten. Links im Bild: Grossratspräsidentin Brigitte Kaufmann. Bild: Andrea Tina Stalder

Es geht um 30 bis 60 Millionen Franken, die dem Kanton Thurgau 2022 an Steuereinnahmen verwehrt bleiben könnten. 60 Millionen Franken wären es bei einer Senkung des Staatssteuerfusses um 10 Prozentpunkte auf neu 107 Prozent, 30 Millionen Franken bei einer Senkung um 5 Prozentpunkte. Der Regierungsrat sowie die Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission (GFK) befürworten eine Senkung um 5 Prozentpunkte. Unterstützt wird dieses Ansinnen von der Mitte/EVP-Fraktion (24 der 130 Sitze im Grossen Rat) und der EDU (5 Sitze).

Mitte-EVP-Fraktion bleibt bei 5 Prozentpunkten

Kantonsrat Gallus Müller, Fraktionschef Mitte/EVP. Bild: Donato Caspari

«Wir haben uns beim Eintreten klar für 5 Prozentpunkte ausgesprochen», sagt Mitte/EVP-Fraktionspräsident Gallus Müller. «Wir wollen uns nicht alle Wege für die Zukunft verbauen. Später eine Sparrunde anzusetzen, wäre völlig daneben.» Müller erinnert daran, dass am Mittwoch im Grossen Rat nebst dem Budget auch zwei Motionen mit grossen finanziellen Auswirkungen zur Debatte stehen: einerseits die Umwandlung der Handänderungssteuer in eine Gebühr; aktuell fliessen dem Kanton daraus etwa 30 Millionen Franken pro Jahr zu. Anderseits die Abschaffung der Liegenschaftssteuer; daraus fliessen dem Kanton jährlich gegen 14 Millionen Franken zu, den Gemeinden etwas mehr als 18 Millionen Franken. «Bei der Liegenschaftssteuer handelt es sich um eine Doppelbesteuerung und somit um Geldeintreiberei», sagt Gallus Müller. «Aber das ist meine persönliche Meinung.» Bei einer Steuerfusssenkung um 10 Prozentpunkte wären seines Erachtens beide Motionen von vornherein zu vergessen. «Ich gehe davon aus, dass wir an 5 Prozentpunkten festhalten werden.»

SVP äussert sich noch zurückhaltend

Kantonsrat Stephan Tobler, Fraktionschef SVP Bild: Donato Caspari

Die SVP forderte beim Eintreten eine Steuerreduktion um 7 Prozentpunkte. Mit 45 Sitzen ist sie die grösste Fraktion im Grossen Rat. Zusammen mit der FDP (18 Sitze), die eine Senkung um 10 Steuerprozente fordert, und der GLP (9 Sitze), die 9 Steuerprozente favorisiert, bringen sie es mit 72 der 130 Sitze nominal auf eine Mehrheit. Was liegt also näher, als dass sich diese drei Fraktionen absprechen und auf einen gemeinsamen Senkungsvorschlag zwischen 7 und 10 Prozentpunkten einigen? SVP-Fraktionschef Stephan Tobler gibt sich zurückhaltend. Natürlich werde diskutiert, räumt er ein, eine Absprache habe es aber nicht gegeben. «Ein grosser Teil unserer Fraktion tendiert auf 7 Prozentpunkte», sagt Tobler. Dass es letztlich auch 8 Prozentpunkte sein könnten, schliesst er aber nicht aus. Man spreche sicher miteinander, sagt er. Von Absprache will er aber nicht reden. «Man weiss, was die anderen denken.»

Pendel schlägt in Richtung 8 Prozentpunkte

Kantonsrat Anders Stokholm, Fraktionschef FDP Bild: Andrea Tina Stalder

Klare Worte gibt es dagegen von der FDP, die mit 10 Prozentpunkten in den Ring gestiegen ist. Fraktionschef Anders Stokholm bestätigt: «Wir sind im Gespräch mit allen. Mal schauen, ob man sich auf etwas einigen kann.» Auf eine Kompromisszahl will er sich deshalb noch nicht festlegen. «Wir sind im Gesprächsmodus, alle Zahlen zwischen 7 und 10 Prozentpunkten sind im Gespräch.» Wenn etwas entschieden werde, sei dies tendenziell erst am Mittwochmorgen vor der Sitzung des Grossen Rates der Fall.

Kantonsrat Ueli Fisch,

Fraktionschef GLP. Bild: Donato Caspari

Auch GLP-Fraktionschef Ueli Fisch, der 9 Prozentpunkte ins Spiel brachte, bestätigt laufende Gespräche. «Wir sind auf beide Parteien zugegangen. Es liegt schliesslich nicht im Interesse dieser drei Parteien, bei 5 Prozentpunkte zu landen.» Die SVP sei die stärkste Fraktion und habe 7 Prozentpunkte gefordert. Fisch kann sich daher gut vorstellen, dass man sich tendenziell bei 8 Prozentpunkten finden wird. Vor dem Hintergrund, dass ein Steuerprozent rund 6 Millionen Franken betrage, und allein von der Nationalbank 40 Millionen Franken zu erwarten seien, habe einiges Platz. «Wir können uns bis 10 Prozentpunkte leisten, wenn vielleicht auch nicht über die Jahre», sagt Fisch. «Wir können diese Steuersenkung getrost angehen in dieser Höhe.» Der Grünliberale räumt allerdings ein, dass Wenigerverdienende eher wenig davon spüren würden.

«20 Prozent sacken es ein»

Nationalrat Kurt Egger,

Präsident Grüne Thurgau. Bild: Donato Caspari

Der Widerstand der Ratslinken ist den Bürgerlichen denn auch sicher. SP und Grüne haben bereits vor der ersten Budgetdebatte im Grossen Rat vom

24. November an einer Medienkonferenz ihre Position markiert und die Pläne für eine Steuerfussreduktion als verantwortungslos gebrandmarkt. Nationalrat Kurt Egger, der auch Kantonalpräsident der Grünen ist, rechnete am Beispiel Kreuzlingen vor, dass fast vier Fünftel der Steuerpflichtigen ein Einkommen von weniger als 75’000 Franken versteuerten. Sie würden kaum profitieren. Im besten Fall monatlich mit einem zusätzlichen Mittagessen im Restaurant. Für rund die Hälfte schauten sogar nur zwei bis drei Kaffees im Monat heraus. Dem Kanton gingen umgekehrt mit einer Steuersenkung von 117 auf 112 Prozent rund 30 Millionen Franken pro Jahr verloren. Egger folgerte: «20 Prozent sacken es ein.»

Grüne und SP wollen Problemlösungen anstelle einer Steuersenkung

Kantonsrätin Sandra Reinhart, Fraktionschefin Grüne. Bild: Tobias Garcia

Der Steuerfuss dürfe nicht zu einem kurzfristigen, populistischen Instrument der Finanzpolitik werden, doppelte die Grünen-Fraktionschefin Sandra Reinhart nach. Sie vermutet gar, dass die massiven Verluste gemäss Finanzplan 2023 bis 2025 in ein paar Jahren eine erneute Erhöhung der Steuern unabdingbar machen könnten.

Kantonsrätin Nina Schläfli,

Präsidentin SP Thurgau. Bild: Andrea Stalder

SP-Präsidentin Nina Schläfli und SP-Fraktionspräsidentin Sonja Wiesmann betonten, dass es noch wichtige Handlungsfelder gebe, auf denen der Kanton aktiv werden müsste – anstatt Steuern zu senken. Für Schläfli ist beispielsweise eine stärkere finanzielle Beteiligung an der ausser- und vorschulischen Kinderbetreuung dringend notwendig.

Kantonsrätin Sonja Wiesmann, Fraktionschefin SP. Bild: Andrea Tina Stalder

«Es gibt noch genug Baustellen», betonte auch Wiesmann. Sie führte etwa die Gesundheitskosten ins Feld. Der finanzielle Druck durch die Erhöhung der Krankenkassenprämien belaste immer mehr Haushalte, «nicht nur Geringverdienende spüren diese Last». Der Thurgau müsse bei der Individuellen Prämienverbilligung (IPV) nachbessern, weil ab einem Lohn von rund 2500 Franken keine IPV entrichtet werde. «Hier von einem mittleren Einkommen zu sprechen, ist wohl etwas gewagt.»

Regierungsrat Urs Martin,

Finanz- und Gesundheitsdirektor

des Kantons Thurgau. Bild: Andrea Tina Stalder

Was sagt Finanzdirektor Urs Martin dazu? «Das Parlament beschliesst, es hat das letzte Wort.» Der Regierungsrat lege viel Wert auf eine ausgeglichene Finanzlage und werde sich im Grossen Rat entsprechend einbringen.

«Wir wollen verhindern, dass das Parlament in zwei Jahren ein Entlastungsprogramm beschliessen muss.»

