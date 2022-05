TKB-Millionen: Welche Projektidee wie viel Geld erhalten soll

Thurgau 20 Millionen Franken für das Kloster Fischingen: 20 Projekte sollen von den TKB-Millionen profitieren Wofür sollen die 127,2 Millionen Franken aus dem Erlös der Partizipationsscheine der Thurgauer Kantonalbank (TKB) verwendet werden? Nach dem Willen der vorberatenden Kommission sollen 20 Projekte zwischen 120'000 Franken und 20 Millionen Franken erhalten. Hans Suter 13.05.2022, 15.15 Uhr

Blick in den Bibliothek-Saal des Klosters Fischingen. Bild: Olaf Kühne

In der Beratung wurden die Projektvoraussetzungen um Reife- und Realisierungsgrad ergänzt sowie die Gewichtung von Innovation, Zukunftsfähigkeit und Eigenfinanzierung gestärkt, wie heute an einer Medienkonferenz erklärt wurde. Die Kommission schlägt zudem eine Reduktion der maximalen Fördersumme von 20 Millionen Franken vor und möchte in total 20 Projekte investieren. Von den 14 im Bericht vorgeschlagenen Projekten unterstützt die Kommission deren 11.

«Die Empfehlung der Kommission ist ein ausgewogener Projektkorb mit sieben Grossprojekten und 13 Kleinprojekten, in dem alle Regionen und Bereiche berücksichtigt werden», sagt Kommissionspräsident Daniel Eugster. Im Bezirk Arbon fehlt indes ein Grossprojekt, dafür werden mit fünf Kleinprojekten im Oberthurgau am meisten Projekte dieser Kategorie gefördert. Die Realisierung des Historischen Museums in Arbon aus dem ordentlichen Staatshaushalt steht für die Kommission ausser Frage und gewährleistet die regionale Ausgewogenheit der Investitionen. Neu aufgenommen wurde das Kloster Fischingen mit 20 Millionen Franken. Damit sind alle Bezirke vertreten.

Die Erlöse aus den TKB- Partizipationsscheinen von 127,2 Mio. Franken werden mit dem vorgeschlagenen Projektkorb vollumfänglich investiert. «Die Kommission ist einstimmig der Meinung, nicht verwendete Fördergelder nicht in den ordentlichen Staatshaushalt zurückzuführen», sagt Daniel Eugster. Die Kommission schlägt vor, dass diese der Förderung von Innovation, zukunftsträchtigen Ideen und privaten Initiativen für die Thurgauer Bevölkerung offenstehen.

(Ausführlicher Bericht folgt)