Thundorf «Ein Luxusmodell»: Wie ein ausrangierter Leichenwagen aus dem Thurgau den Weg nach Polen fand Mehr als 100 Jahre im Einsatz und dann Jahrzehnte in einer Scheune: Nun aber ist der historische Leichenwagen nicht mehr im Thurgau, sondern in Polen. Seine Zukunft ist ungewiss. Viola Stäheli Jetzt kommentieren 26.10.2021, 18.30 Uhr

Mit einem Zweiergespann fährt Kutscher Jürg Sedleger den historischen Leichenwagen aus. Bild: Werner Ulrich

«Die Fahrt war etwas waghalsig», sagt der Kutscher Jürg Sedleger und lacht. «Die Bremsen haben nicht mehr wirklich funktioniert, die Pferde waren ziemlich gefordert.» Allerdings ist bemerkenswert, dass das 140-jährige Gefährt überhaupt noch fahrtüchtig ist: Über Jahre hinweg stand der historische Thundorfer Leichenwagen unbenutzt in einer Scheune. Doch jetzt ist er nicht mehr da, sondern in einer Kutschenmanufaktur in Polen.

«Der Leichenwagen war noch mit einem Franken in der Buchhaltung der Kirchgemeinde geführt», sagt Margrit Schaltegger, die der Geschichte des historischen Gefährtes nachgespürt hat. Die Anschaffung hingegen war eine kostspielige Angelegenheit. Sie sagt:

Margrit Schaltegger. Bild: Viola Stäheli

«Beim Thundorfer Leichenwagen handelt es sich um ein Luxusmodell.»

Gebaut wurde das Gefährt um 1880 in der Wagenfabrik der Gebrüder Seitz in Emmishofen, wie einem am Wagen angebrachten Schild zu entnehmen ist. Nebst den aufwendigen Verzierungen ist am Thundorfer Leichenwagen auch besonders, dass es Platz für zwei Särge zugleich gibt.

Schild der Emmishofer Herstellerfirma Gebrüder Seitz. Bild: Werner Ulrich

«Bevor es Autos gab, benötigte man Leichenwägen, um die Verstorbenen in ihren Särgen zum Friedhof transportieren zu können. Es gab sie im ganzen Thurgau, nur wenige sind aber erhalten», sagt Schaltegger. Der Thundorfer Leichenwagen stand mehr als 100 Jahre im Einsatz.

Wichtiger Teil der Beerdigungszeremonie

«Die Fahrt des Leichenwagens war ein wichtiger Teil der Beerdigungszeremonie», sagt Schaltegger. Nach der Verladung des Sarges schritten die Angehörigen mit dem Leichenwagen mit. Auf dem Weg zum Friedhof gesellten sich immer mehr Trauernde dazu. Es wurde Blumenschmuck aufs Dach geladen und Trauerkränze an den Haken der Seitenwände befestigt.

Der historische Leichenwagen, der bis in die 1980er-Jahre im Einsatz stand. Bild: Werner Ulrich

Kam der Trauerzug in die Nähe der Kirche, wurde begonnen, die Kirchenglocken zu läuten. «Durch das Begleiten des Leichenwagens ging man nochmals ein letztes Wegstück gemeinsam mit dem Verstorbenen. Das erlaubte einen bewussten Abschied. Zudem konnte der Marsch lange und anstrengend sein, in meinen Augen ist das auch eine Art Ehrerbietung für den Verstorbenen», sagt Schaltegger.

Dernière im Jahr 1983

Zunächst war der Leichenwagen bei beinahe jeder Bestattung im Einsatz, mit der Zeit aber nur noch auf Wunsch der Angehörigen. Und dann war irgendwann das Ende seiner aktiven Tage gekommen: 1983 wurde mittels des Leichenwagens auf Wunsch der Verstorbenen der letzte Sarg zum Friedhof gebracht. Kutscher Jürg Sedleger sagt:

«Der Leichenwagen stand über Jahrzehnte ungenutzt in der Scheune eines Bauern. Doch dann wurde der Platz gebraucht und die Kirchengemeinde fragte mich an, ob ich Interesse hätte.»

So kam es, dass Sedleger sich dem Leichenwagen annahm und diesen im April an eine Kutschenmanufaktur in Polen weitergab. «Es gibt am Leichenwagen einiges zu restaurieren. Wenn sich ein Liebhaber finden lässt, ist es möglich, das historische Gefährt wieder komplett fahrtüchtig zu machen. Andernfalls werden immerhin die Einzelteile weiterverwendet», sagt Sedleger.

Vor dem Transport nach Polen und der unsicheren Zukunft des Leichenwagens wollte der Kutscher noch eine letzte Fahrt durch das Thunbachtal unternehmen – eingespannt waren seine zwei polnischen Trakehner.

Kutschensammlung in Amriswil Obwohl der Thundorfer Leichenwagen nicht mehr besichtigt werden kann, besteht die Möglichkeit, ein ähnliches Gefährt in der Kutschensammlung von Robert Sallmann in Amriswil zu sehen: In der Sammlung befindet sich der Leichenwagen von Amriswil als auch der Krankenwagen von Romanshorn. Die Sammlung kann stets am ersten Sonntag des Monats von 14 bis 17 Uhr besucht werden. Zudem sind jederzeit Führungen auf Voranmeldung möglich. (vst)

Weitere Infos unter: www.kutschensammlung.ch