Thomas Minder im Gespräch Der oberste Schulleiter der Schweiz kommt aus dem Thurgau – er sagt: «Jeder darf seine Meinung haben – aber Regeln müssen befolgt werden»

Thomas Minder ist in einem Teilzeitpensum als Schulleiter in Wallenwil tätig. Bild: Tobias Garcia

Wer einmal Referee war, weiss eines: Es gibt Regeln, an die sich alle zu halten haben, die mitspielen wollen. Wer wiederholt dagegen verstösst, wird sanktioniert. Auch wenn Thomas Minder sich selbst als «integrativen Typ» bezeichnet – vor einer «roten Karte» würde er nicht zurückschrecken, wenn sie angezeigt wäre. Das macht er deutlich beim Interview in der Primarschule Wallenwil, wo er als Schulleiter tätig ist.

Thomas Minder, zwei Jahre Ihrer ersten Amtszeit als Präsident der Schweizer Schulleiterinnen und Schulleiter sind im August vorbei. Dann ist Halbzeit. Wie sieht Ihre Zwischenbilanz aus?

Thomas Minder: Die Zeit war sehr intensiv und verging schnell. Wir haben fast alle Ziele, die wir uns für vier Jahre gesteckt hatten, schon erreicht: die Erhöhung der Medienpräsenz und somit des Bekanntheitsgrades des VSLCH, eine bessere Vernetzung der Kantonalverbände und eine Überarbeitung unseres Onlineauftrittes und -angebots – auch wenn das anfangs nicht absehbar war.

Warum nicht?

Als ich im August 2019 antrat, musste ich bei den Medien noch richtig «Klinken putzen», um ein Interview zu bekommen – und erklären, was die Unterschiede zwischen dem Schulleiter- und dem Lehrerverband sind. Das änderte sich mit Corona total. Die Medien wollten auf einmal eine weitere Stimme, die in bildungspolitischen Fragen Stellung bezog. So konnte ich die Arbeit des VSLCH bekannter machen. Es gab Tage, da waren drei bis vier Medienanfragen für mich ganz normal. So tragisch das Coronavirus für viele Menschen war und ist – für uns als Verband war die Pandemie fast ein Glücksfall; wie ein Katapult wurden wir in der öffentlichen Wahrnehmung zeitweise in andere Sphären befördert.

Viele Lehrkräfte beklagen, dass sie sich zunehmend überlastet fühlen. Sehen Sie als oberster Schulleiter da eine Möglichkeit, um den Lehrkräften zu helfen?

Ich denke nicht, dass diese Überbelastungen vom reinen Unterricht herrühren. Was sicher vielen Lehrerinnen und Lehrern genauso wie Schulleitenden zu schaffen machte, war die Ungewissheit während des Lockdowns und in der Zeit bis heute: Gibt es noch einen Präsenzunterricht und muss ich bald oder schon wieder auf einen Fernunterricht umstellen? Dazu kam die bei allen zunehmende Coronamüdigkeit. Zusammen mit dem Team habe ich in Wallenwil als Schulleiter versucht, mit kleinen Aktionen ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen. Ein Bier im Freien bei schönem Wetter und gute Gespräche können schon viel bewirken.

Apropos Corona und Lehrer: Wie stehen Sie dazu, dass einige Lehrer die Abschaffung des Maskenzwangs während des Unterrichts forderten, beziehungsweise immer noch fordern?

Da gab und gibt es für mich keine zwei Meinungen: Jeder darf zwar gut oder schlecht finden, was er will. Oder sich auch impfen lassen oder nicht – befolgt werden müssen aber die offiziellen Regeln. Wenn also der Bund oder der Kanton eine Maskenpflicht in der Schule oder anderswo vorschreibt, dann müssen sich alle, die keinen medizinischen Dispens haben, daran halten.

Und was passiert mit Lehrerinnen und Lehrern, die sich nicht an die Maskenpflicht halten?

Wenn die sachliche Diskussion keine Verhaltensänderung zeitigt, dann müsste man solche Lehrkräfte entlassen. Denn es gibt eine behördliche Anordnung – und der haben wir alle Folge zu leisten. Man kann dann nicht einfach machen, was man möchte. Denn letztlich ist es auch eine Frage der gelebten Solidarität innerhalb des Teams: Setzen wir gemeinsam die Schutzmassnahmen um und tragen so dazu bei, die Pandemie einzudämmen.

Gibt es Visionen, die Sie in den nächsten Jahren als VSLCH-Präsident angehen möchten?

Oh ja. Eine davon ist ein Buch mit dem Titel «Schule 21 macht glücklich», das wir Anfang Juli veröffentlichen. Darin legen über 50 Autorinnen und Autoren dar, was es künftig für eine gute Schule braucht. Dieses Buch gibt Ideen, wohin sich die Schule der Zukunft entwickeln kann oder beschreibt Methoden und Vorgehensweisen, die sich bewährt haben.

Gibt es etwas, was Sie, gerade im Umgang mit «Corona», nachdenklich stimmt?

Ich habe in dieser Zeit gelernt, die Zuversicht nicht zu verlieren. Und ich denke wirklich, dass es gut kommen wird und wir in einem Jahr einen Winter erlebt haben werden, an dessen Ende wir merken, dass die Impfungen unserer Gesellschaft geholfen haben. Was mich betroffen gemacht hat, ist, dass die Pandemie unser Land mehr gespalten als geeint hat. Muss ich jemanden beschimpfen – nur weil er oder sie anders denkt als ich? Ist jener, der die Sache anders sieht, wirklich ein Idiot oder bin ich selbst vielleicht auf dem falschen Weg? Wir sollten über solche Sachen vermehrt nachdenken und dann dementsprechend handeln. Das ist das Wichtigste.