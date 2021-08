Frauenfelder Mundartband Galgevögel vor «Endlich en Hit»

Theatrales Konzertprogramm Vom Flussschiff nach Amsterdam zur interaktiven Hitmaschine: Wenn die Frauenfelder Galgevögel plötzlich auf Berndeutsch und Russisch singen Die alten Galgevögel sind tot, es lebe die neue Version der bekannten Mundartband. Das aktuelle Quintett probt derzeit für das interaktive Konzertspektakel «Endlich en Hit», das am 22. Oktober Premiere feiert. Das Publikum soll mitgestalten. So wird jeder Abend komplett neu. Dass das auf der Theaterbühne funktioniert, darum ist Regisseur Paul Steinmann besorgt. Mathias Frei 13.08.2021, 04.30 Uhr

Im Theater im Eisenwerk an der Probe: Benj Stalder, Werner Globi Straub Diego Alessi, Hansjörg Enz und Röbi Fricker. Bild: Michel Canonica

Nein, in kongolesischen Diskotheken bekommt man nicht Beatrice Egli um die Ohren geschlagen. Sondern DJ Bobos Hit «Chihuahua». Jedenfalls sagt das Hansjörg Enz. «Endlich en Hit», das wäre schon noch schön. Die Frauenfelder Mundart-Chanson-Kapelle Galgevögel gibt es ja immerhin seit 1973, Enz ist ein Mitbegründer. Aber mit dem kommerziellen Erfolg hat es trotz Hunderten von Konzerten und sechs Alben noch nicht hingehauen. Und eigentlich hat sich die Band ja auch 2018 aufgelöst. Eigentlich.

Regisseur Paul Steinmann. Bild: Michel Canonica

Denn nun sind die Vögel wieder zurück. Zu fünft. Frontmann Enz, Werner Globi Straub (Bass), Diego Alessi (Perkussion), Röbi Fricker am Piano und Gitarrist Benj Stalder. Und sie proben aktuell im Theater im Eisenwerk. Mit dabei der bekannte Theatermacher Paul Steinmann. Am 22. Oktober feiert gleichenorts «Endlich en Hit» Premiere. Dann werden sie mitunter das spielen, was beim Publikum ankommt – egal, ob auf Russisch oder Chinesisch. Ziel ist eben der eine Hit.

«Es ist denkbar, dass die Galgevögel auf Berndeutsch in die Hitparade kommen.»

Das sagt Regisseur Steinmann. Man stelle sich das vor: Die Galgevögel kommen in der Sprache Mani Matters zu ihrem ersten Nummer-1-Hit. Nachdem sie jahrzehntelang dem Liedgut im Thurgauer Dialekt die Treue gehalten haben.

Zehn Vorstellungen im Thurgau sind schon terminiert «Endlich en Hit» der Galgevögel feiert in Frauenfeld Premiere – und zwar am Freitag, 22. Oktober, um 20 Uhr im Theater im Eisenwerk. Weitere Vorstellungen im Eisenwerk finden am 23., 24., 30. und 31. Oktober sowie im Jahr 2022 am 7., 8. und 9. Januar statt. Im Theaterhaus in Weinfelden ist das interaktive Theaterkonzert am 5. und 6. Februar zu sehen. Insgesamt soll es 20 bis 30 Vorstellungen geben. (ma) www.endlich-en-hit.ch

Hansjörg Enz tänzelt, Paul Steinmann klatscht

Hansjörg Enz, hinten Werner Globi Straub. Bild: Michel Canonica

An diesem Donnerstagnachmittag im Eisenwerk macht nur schon das Zuschauen grossen Spass. In alter neuer Frische lacht Enz, steppt mit den Füssen, tänzelt und gestikuliert. Wie das dann wohl werden wird, wenn auch noch das Publikum interaktiv mitwirkt? Steinmann schaut zu, gibt Rückmeldungen, klatscht mit oder nimmt die paar Meter von der Tribüne auf die ebenerdige Bühne in vier schnellen Schritten. Er sagt, er sei zufrieden. Musikalisch und technisch sei die Produktion schon auf einem sehr guten Stand.

«Aber wir müssen den Ablauf noch vereinfachen.»

Eigentlich waren mal 80 Minuten geplant. Jetzt wird es wohl länger und mit Pause. Band- und Textproben würden regelmässig stattfinden, erzählt Enz. Die erste theatrale Probenwoche läuft derzeit, eine zweite Probenwoche steht im Oktober an. Der Textvorschlag für das Theaterkonzert stammt von Enz, Steinmann ist der Dramaturg. «Er weiss, was auf der Bühne funktioniert.» Die beiden kennen und schätzen sich schon seit langem. Steinmann sagt, man müsse «Endlich en Hit» dann mit Publikum ausprobieren. Das Interaktive kann man nicht proben. Enz sagt, deshalb werde es auch so sein, dass kein Abend so sein werde wie der vorherige oder der darauffolgende. Was er will:

«Ein Drama, das aber gut endet.»

In Gedanken versunken: Paul Steinmann. Bild: Michel Canonica

Enz erzählt von einer wissenschaftlichen Arbeit, die 845 Hits analysiert hat. Das Resultat: Auf einen erwartbaren Akkord wünscht sich die Zuhörerschaft einen unerwarteten und umgekehrt. «Oder reicht heutzutage schon ein Hook?», fragt sich der Journalist, ehemalige SRF-Tagesschau-Sprecher und Dozent.

Mit dem Liederbüechli auf der Donau-Schifffahrt

Fakt ist: Das Publikum singt an Konzerten gerne mit. Das hat Enz schon an Galgevögel-Konzerten herausgefunden. Später war er zusammen mit einem Pianisten über ein Dutzend Mal auf einem Flussschiff von Thurgau-Travel nach Amsterdam und Budapest Abendunterhalter. Das Programm mit Liederbüechli nannte er «Singen macht glücklich». Das machte er bis März 2020, bis zur Pandemie. Das Liederbüechli ist bei «Endlich en Hit» geblieben. Dazu kann das Publikum einen Musikstil wählen, von Reggae über Rock bis zu Walzer, ein Thema, zu dem Enz jeweils ein Vers und einen Chorus gedichtet hat, sowie die Sprache. So kann dann am Ende des Abends eine Ballade über Klimapolitik auf Koreanisch obsiegen. Eben eine interaktive Hitmaschine, bei der das Augenzwinkern nicht fehlen darf.