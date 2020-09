Wegen Corona: Theatergruppe Wängi verzichtet auf Spielsaison Die Wängemer Theaterleute haben entschieden, wegen der Pandemie auf die Saison zu verzichten. 29.09.2020, 16.35 Uhr

Die Mitwirkenden freuen sich bereits auf die Spielsaison 2022. Bild: Maya Heizmann

(red) An einer ausserordentlichen Generalversammlung hat die Theatergruppe Wängi einstimmig entschieden, auf die Spielsaison 2021, mit dem Stück «No Body Like Jimmy», zu verzichten. In einer Medienmitteilung des Theaters schreibt der Präsident der Gruppe, Beat Krähemann, dass sie wegen der Coronapandemie die gesamte Saison ausfallen lassen.