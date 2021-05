Theater Im Murg-Auen-Park in Frauenfeld herrscht Biberwetter: Die Theaterwerkstatt Gleis 5 zeigt das Puppenstück «Biber The Kid» Im Auftrag von Pro Natura Thurgau führten Rahel Wohlgensinger und Giuseppe Spina am Pfingstmontag unter freiem Himmel ein edukatives Theaterstück zum Thema Biber durch. Manuela Olgiati 25.05.2021, 16.40 Uhr

Links Rahel Wohlgensinger, rechts Giuseppe Spina und viele Biber. Bild: Manuela Olgiati

Es ist eine kleine Exkursion zum Biber. Mit dabei auch die Philosophie von Pro Natura Thurgau. Mitten im Murg-Auen-Park stehen am Pfingstmontag Sitzbänke. Kinder beobachten gespannt vorne die Szenen. Erwachsene lauschen still. «Biber The Kid», das humorvolle Puppen- und Schauspielstück mit Livemusik, kommt beim Publikum gut an.