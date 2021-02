Tempo 30 Autofahrer müssen in Eschenz vom Gas Die Gemeinde will eine bestehende Tempo-30-Zone erweitern sowie eine neue schaffen. Das erklärte Ziel ist unter anderem, die Lärmemissionen zu senken. Rahel Haag 03.02.2021, 04.30 Uhr

Die Gemeinde Eschenz will eine bestehende Tempo-30-Zone erweitern und eine neue einführen. Bild: Reto Martin

In Eschenz gibt es derzeit nur noch ein Wohnquartier, das ausserhalb einer Tempo-30-Zone liegt. Geht es nach dem Gemeinderat, soll sich dies aber bald ändern.

Aktuell läuft in der Gemeinde am Untersee ein entsprechendes Einwendungsverfahren. Die geplante Tempo-30-Zone soll sich über die Kirchgasse und die Alte Bahnhofstrasse erstrecken. «Mit der Einführung von Tempo 30 sollen die Verkehrssicherheit insbesondere für die schwächeren Verkehrsteilnehmer wie Velofahrer, Fussgänger und Kinder auf dem Schulweg sowie die Wohnqualität verbessert und die Lärmemissionen reduziert werden», sagt Gemeindepräsidentin Linda Signer in Namen des Gemeinderats.

Darüber hinaus soll Autofahrern, welche die Kirchgasse als Abkürzung benutzen wollen, ein Schnippchen geschlagen werden. Signer sagt:

«In Hauptverkehrszeiten wird sie von Einzelnen zur Umfahrung des Knotens Frauenfelder-/Hauptstrasse benützt.»

Linda Signer, Gemeindepräsidentin von Eschenz. Bild: Andrea Stalder

Die Einführung der Tempo-30-Zone könnte teilweise zur erwünschten Verlagerung des Verkehrs auf das übergeordnete Strassennetz führen, so die Hoffnung des Eschenzer Gemeinderats.

Des Weiteren soll auch im Bereich der Lindenstrasse Tempo 30 eingeführt werden. Dort gehe es allerdings nicht um die Neueinführung von Tempo 30, sondern nur um eine Erweiterung der bisherigen Zone namens «Espigraben». Signer sagt dazu: «Weil drei neue Gebäude gebaut werden beziehungsweise wurden, wird nun das westliche Ende der Tempo-30-Zone entsprechend um drei Häuser verschoben.»

Bodenmarkierungen und neue Signale

Bauliche Massnahmen sind im Zusammenhang mit den geplanten Tempo-30-Zonen nicht vorgesehen. Signer sagt:

«Entsprechend halten sich die Kosten in Grenzen.»

In der neuen Zone sind auf der Kirchgasse sowie der Alten Bahnhofstrasse insgesamt sieben Bodenmarkierungen – dreimal «Zone 30» und dreimal lediglich die Zahl «30» geplant. Weiter sollen auf der Kirchgasse zwei Signale mit Betonsockel platziert werden. Die bereits bestehende Rechtsvortritt-Markierung auf der Kirchgasse bleibt voraussichtlich unverändert.

Für die Erweiterung der Zone «Espigraben» sind auf der Lindenstrasse drei Bodenmarkierungen – zweimal «Zone 30» und einmal lediglich die Zahl «30» – vorgesehen. Zudem wird eine neue Rechtsvortritt-Markierung nötig. Des Weiteren sollen ein bestehendes Signal ohne Betonsockel verschoben sowie ein zusätzliches aufgestellt werden.

Die Umsetzung der Massnahmen soll nach Abschluss des Einwendungsverfahrens, voraussichtlich im Frühling oder Sommer, erfolgen. Signer sagt dazu: «Der genaue Zeitpunkt wird noch bestimmt.»