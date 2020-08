Tanz, Clowns und Luftsprünge: Die Compagnie Roikkuva zeigt in Frauenfeld modernen Zirkus im Kleinformat

Eintauchen in den Fluss des Lebens: Interessierte üben sich in Frauenfeld in Qigong

Im Murg-Auen-Park in Frauenfeld haben die Teilnehmenden einer Lektion in Qigong am Samstagmorgen Energie für den Tag getankt. «Qigong im Park» ist eine Sommeraktion und wird mit Unterstützung vom Amt für Gesundheit Kanton Thurgau und Gesundheitsförderung Schweiz an verschiedenen Orten im Thurgau durchgeführt.