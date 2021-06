Aadorfer Hip Hopper sind Schweizermeister

Eine überragende Leistung nach einem herausfordernden Jahr bewiesen die jugendlichen Tänzerinnen und Tänzer von «We are Hip Hop!». Mit Präzision und einer perfekten Performance sicherten sie sich in Lausanne den dritten Schweizer-Meister-Titel. Der sechste Rang ging an die Erwachsenengruppe «Elected».

25.06.2021, 16.35 Uhr