Verein will fixen Rundkurs für Mountainbiker in Fischingen

Tannzapfenland «Eine Perle für Mountainbiker»: Ein neuer Verein will in Fischingen einen fixen Rundkurs im Wald realisieren Die Pläne sind schon sehr konkret: Der Verein Flowtrail Tannzapfenland will die Attraktivität der Region steigern und hierfür im Wald des Fischinger Chilbergs einen Rundkurs für Mountainbiker bauen. Olaf Kühne 10.07.2021, 04.40 Uhr

Auf dem höchsten Punkt des Kantons Thurgau: Die sieben Vereinsgründer stossen auf ihr Projekt an. Agnes Hürlimann, Nick Albrecht, Peter Hürlimann, Fredy Röthenmund und Paul Brunschwiler (hinten) sowie Daniel Schoch und Roman Leuch (vorne rechts) bilden zugleich auch den Vorstand des Vereins Flowtrail Tannzapfenland. Bild: PD

4,75 Kilometer lang soll er werden, einen Namen hat er auch bereits: «TopTrail Tannzapfenland». Sieben Hinterthurgauerinnen und Hinterthurgauer haben eigens einen Verein gegründet, um einen lang gehegten Wunsch zu realisieren: ein fixer Rundkurs für Mountainbiker.

«Wir sind sieben passionierte Bikerinnen und Biker aus dem Hinterthurgau», erzählt Aktuarin Agnes Hürlimann im Gespräch mit unserer Zeitung. «Die Idee zum Trail kam uns, als wir für den Skilift Oberwangen zu dessen 20-Jahr-Jubiläum eine provisorische Downhill-Strecke für die breite Öffentlichkeit bauen konnten.»

In der Folge sei man in Zweiergrüppchen «ausgeschwärmt», um einen geeigneten Ort für eine fixe Strecke zu finden. Was sich als die sprichwörtliche Qual der Wahl entpuppen sollte. Sagt doch Agnes Hürlimann: «Das ganze Tannzapfenland ist eine Perle für Mountainbiker.»

Bereits Vitaparcours am selben Ort

Fündig wurde die Gruppe schliesslich auf dem Fischinger Chilberg. Der Ort ist in den Augen des inzwischen gegründeten Vereins ideal, weil es sich einerseits um einen Staatswald handelt, wodurch sich Verhandlungen mit unterschiedlichen Eigentümern erübrigen. Andererseits befindet sich dort bereits der Vitaparcours, Wildtiere sind sich Freizeitsportler also bereits gewöhnt.

Weil aber Bauten und Sport im Wald auch immer wieder gerne mal für Friktionen sorgen, haben die Initianten bereits im vergangenen Jahr die unterschiedlichsten Interessengruppen, von Pro Natura über Jagdgesellschaft bis zu kantonalen Stellen, zum runden Tisch eingeladen. «Einzig von den Jägern haben wir Skepsis erfahren», sagt Agnes Hürlimann. «Bei den meisten kam die Idee aber sehr gut an. Insbesondere bei der Gemeinde Fischingen sind wir auf offene Ohren gestossen. Der Verein Pro Zürcher Berggebiet hat uns gar seine Unterstützung zugesagt.»

Zur Projektvorstellung trafen sich jüngst Gleichgesinnte beim Kloster Fischingen. Bild: PD

Die Idee war konkret geworden. Um das Ganze auch noch auf ein solides Fundament zu stellen, gründeten die sieben Initianten im vergangenen Oktober den Verein «Flowtrail Tannzapfenland». Und wie es sich für Mountainbiker gehört, stiessen sie auf die Vereinsgründung auf dem höchsten Punkt des Thurgaus an: auf dem Fischinger Grat, 991 Meter über Meer.

Bei der Gemeinde Bauanfrage gestellt

Noch im alten Jahr konnte der Verein bei der Gemeinde eine sogenannte Bauanfrage stellen. «Wir sind sehr zuversichtlich, dass unsere Anfrage positiv beantwortet wird», sagt Agnes Hürlimann. «Schliesslich haben wir unseren Trail von der darauf spezialisierten Firma Vast Trail GmbH ausarbeiten lassen.» Deren Plan sieht vor, dass die Strecke möglichst naturbelassen erstellt wird, und wo Bauliches erforderlich ist, dieses weitestgehend aus Holz und anderen bereits vorhandenen Materialien erstellt wird.

Das eigens gebraute «Trail Ale» stiess anlässlich der Projektvorstellung auf grossen Anklang. Bild: PD

So wartet der Verein nun auf eine zustimmende Antwort auf die Bauanfrage, welche Voraussetzung dafür ist, bei der Gemeinde das eigentliche Baugesuch einreichen zu können. Auch für die Finanzierung des Vorhabens sind Ideen vorhanden. «Wir stellen uns vor, dass Unternehmen einzelne Streckenabschnitte wie Sprünge und dergleichen sponsern», sagt Agnes Hürlimann und ergänzt: «Bis jetzt haben wir alles aus der eigenen Tasche finanziert.» Künftig soll der Verein für den Unterhalt des Trails sorgen und dies beispielsweise über Gönner, Mitgliederbeiträge und Freiwilligenarbeit sicherstellen. Der Trail selbst soll der Öffentlichkeit aber kostenlos zur Verfügung stehen. Agnes Hürlimann bringt nochmals die Motivation hinter dem Engagement ihres Vereines auf den Punkt:

«Wir wollen die sportliche und touristische Attraktivität der Gemeinde Fischingen und der ganzen Region steigern.»

Diese Öffentlichkeit hat der Verein denn auch bereits angesprochen. Vor einer Woche lud er Gleichgesinnte zur Projektvorstellung. Vom Kloster Fischingen ging es hoch auf den Buomberg zur Brauerei Sohnemann, welche eigens ein «Trail Ale» gebraut hatte. Dieses Bier kam laut Hürlimann derart gut an, dass es im Sortiment bleiben soll.