Elitesportschule Thurgau: Sehr gut zu sein reicht nicht immer

Talentschule «Wir wollen keine talentierten Menschen abweisen»: Elitesportschule wünscht vom Kanton ein höheres Kontingent Die Sportkarriere aufbauen und gleichzeitig die Sekundarschule besuchen: Im Kanton Thurgau ist das für Talente an spezifischen Sporttagesschulen sowie an der Nationalen Elitesportschule Thurgau (NET) möglich. Aber nicht zwingend an der gewünschten Schule. Das sorgt immer wieder für Diskussionen an der privat geführten NET.

Die Nationale Elitesportschule Thurgau (NET) bietet nebst 18 weiteren Sportarten seit Jahren auch Mountainbiking an. Bild: Reto Martin (26.3.2015)

Karl-Heinz Restle aus Arbon ist verärgert: «Wie schon im Vorjahr gibt es mehr Thurgauer Sporttalente als der Kanton zu finanzieren bereit ist. Der Versuch, dies zu korrigieren, wird jeweils hartnäckig abgeschmettert.» Er spricht damit die Zugangsmöglichkeit von Thurgauer Sporttalenten an die privat geführte Nationale Elitesportschule Thurgau (NET) an. Jedes Jahr müssten private Unterstützer gefunden werden, die pro Jahr bis zu 400'000 Franken aufwenden, «damit wir keinen leistungswilligen, talentierten jungen Menschen abweisen müssen». Seinem Ärger machte er in einem Leserbrief Luft (TZ vom 7.4.2022).

15 Talente mehr als das Kontingent zulässt

Karl-Heinz Restle, Mitglieder der NET-Aufnahmekommission. Bild: Andrea Tina Stalder

Als Mitglied der Aufnahmekommission der NET sichtet Karl-Heinz Restle einmal pro Jahr zusammen mit Swiss-Olympic-Präsident Jürg Stahl junge Thurgauer Sporttalente. Dass Jürg Stahl anwesend ist, hat einen besonderen Grund: Die NET ist eine von landesweit nur vier Swiss Olympic Sport Schools. Diese Sekundarschule ist Teil des Talent-Campus Bodensee (TCB), einer zweisprachigen (Deutsch/Englisch) Privatschule, die zur Haus des Lernens AG mit Sitz in Romanshorn gehört.

«Für das kommende Schuljahr erfüllen 15 Schüler über dem vom Kanton finanzierten Kontingent von 45 alle sportlichen und schulischen Kriterien», hält Restle fest.

«Aber leider sind es Thurgauer und nicht ausserkantonale Sportlerinnen und Sportler, die kein Kontingent haben.»

Karl-Heinz Restle versteht die Welt nicht mehr. «Wie soll man Eltern erklären, dass bei gleicher Eignung ein Kind der Familie akzeptiert wird und das Geschwister nicht?» Dass der Kanton Thurgau ein Maximum von 45 Talenten pro Jahrgang für die NET fixiere, andere Kantone aber keine Kontingente hätten, empfindet er als ungerecht.

NET würde gerne mehr Talente aufnehmen

Reto Ammann, Geschäftsführer SBW. Bild: PD

Reto Ammann versteht den Ärger von Restle gut, übt sich aber in diplomatischer Zurückhaltung. Er steckt offensichtlich in einem Dilemma. Einerseits setzt er sich tatkräftig und auch mit eigenem Kapital für die Förderung von Sporttalenten ein, anderseits ist er Mehrheitsaktionär, Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsident der SBW, zu der die NET und der TCB gehören. «Karl-Heinz Restle ist ein Kenner der Materie», sagt Ammann anerkennend. Im Grundsatz stimme das, was Restle beklage. Auch er würde gerne mehr Talente an der NET aufnehmen, welche die höchsten Kriterien allesamt erfüllen. «Dies sind nationale und nicht nur regionale Talente wie an den TST-Schulen.» Dass diese aufgrund eines Kontingents nicht an der NET aufnehmen zu können, schmerze.

Ammann macht aber zwei Einschränkungen. Zum einen basiere die an sich gut funktionierende Zusammenarbeit auf einer jeweils auf drei Jahre abgeschlossenen Leistungsvereinbarung mit dem Kanton Thurgau. «Leider sind wir erfolgreicher als alle geplant haben. Aber das ist doch toll», meint Ammann. Anderseits gebe es Jahre mit mehr und Jahre mit weniger Talenten. «Aber alle Qualifizierten sollen doch die Chance haben, an eine der nur vier Swiss Olympic Sport Schools zu gehen.»

Fünf Sporttagesschulen und eine NET

Monika Knill, Regierungspräsidentin. Bild: Andrea Tina Stalder

Regierungspräsidentin Monika Knill äussert ebenfalls Verständnis für das Befinden von Karl-Heinz Restle, wenngleich diese Diskussion für sie nicht neu ist. «Die NET ist eine wichtige Möglichkeit der Talentförderung, die sich einbettet in das Konzept der Begabtenförderung», sagt die Vorsteherin des Departements Erziehung und Kultur. «Die NET hat verdienterweise den Anspruch, die besten zu haben.» Die NET arbeite mit profes­sionellen Trainerinnen und Trainern, die Athletinnen und Athleten bereits zu über 220 nationalen Titeln, Spitzen­plätzen in Europa- und Welt­meister­schaften und den Olym­pischen Spielen geführt haben.

Wie meist im Leben, gibt es auch hier ein Aber: Die NET ist im Thurgau nicht die einzige Talentschule im Sportbereich. Nebst der privat geführten NET gibt es fünf kantonale Sporttagesschulen, die in die jeweilige Sekundarschule eingebettet sind: für Eishockey in Frauenfeld, Volleyball in Amriswil, Unihockey in Erlen, Handball in Arbon und Fussball in Bürglen – alles Mannschaftssportarten.

Leistungsvereinbarung läuft 2023 aus

An der NET in Kreuzlingen werden Sporttalente aus verschiedenen Kantonen in 19 Sportarten gefördert und auf Niveau Sekundarschule beschult. Der Kanton Thurgau finanziert an der NET pro Jahr maximal 45 Neuaufnahmen und entrichtet für diese ein jährliches Schuldgeld von 21'000 Franken. Ob die Maximalzahl von 45 bei der am 31. Juli 2023 auslaufenden Leistungsvereinbarung nach oben angepasst wird, lässt Regierungsrätin Monika Knill offen. Man werde dies zu gegebener Zeit neu diskutieren.

Miteinfliessen müsse aber auch die Berücksichtigung möglicher Doppelspurigkeiten. Wenn beispielsweise das Kontingent von 45 erreicht sei, bedeute das nicht, dass ein Talent nicht aufgenommen werden könne. Es könne aber bedeuten, dass nicht die NET, sondern je nach Sportart eine der fünf Sporttagesschulen infrage komme.

Als Sporttalent gilt nach Massgabe des Kantons, wer national in der Top 10 angesiedelt ist. Die sportlichen Aufnahmekriterien werden aber nicht vom Kanton, sondern von den Sportverbänden definiert.

