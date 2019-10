Tag der offenen Raiffeisen Bank in Tobel: Sumsi und die Nachhaltigkeit gefallen Das Gebäude der Raiffeisen in Tobel ist die erste Minergie-A-modernisierte Bank der Schweiz. Christoph Heer

Besucher des Tages der offenen Bank in Tobel posieren mit Raiffeisen-Maskottchen Sumsi. (Bild: Christoph Heer)

«Also am besten gefällt mir, dass Sumsi hier ist. Und später, wenn ich mal Geld habe, werde ich es vielleicht hier lagern», sagt ein kleines Mädchen.

Es ist am Samstagmorgen mit ihren Eltern am Tag der offenen Bank und macht am Wettbewerb mit, während sich Mama und Papa über die neuen Räumlichkeiten informieren lassen. «Schön hell, modern und doch nicht zu übertrieben», so das erste Resümee der Eltern.

Für 2,6 Millionen Franken umgebaut

Es sei genau das, was von Beginn an anvisiert wurde, bestätigt der Vorsitzende der Bankleitung. Simon Dahinden sagt:

«Wir wollen uns offen und in einem sympathischen Licht präsentieren. Darum freut es uns ganz besonders, dass der Eingangsbereich jetzt genau das hält, was versprochen wurde.»

Er und sein Team kümmerten sich am Samstag um den Grossandrang, welcher zu keiner Minute abriss. Während fünf Stunden strömten Interessierte heran und nahmen einen ersten Eindruck von der für 2,6 Millionen Franken umgebauten Raiffeisenbank mit. Zusätzlich wurde rund eine Million Franken in die Infrastruktur, die Sicherheit und die Mietwohnung investiert.

Für Bernadette Camera, Architektin und Mitglied des Verwaltungsrates, ist es ein absolut gelungenes Projekt.

«Unser hochgestecktes Ziel wurde auch dank den regionalen Handwerksbetrieben erreicht. Mich freut es, dass wir die erste Minergie-A-modernisierte Bank der Schweiz sind.»

Unzählige positive Feedbacks durften die Mitarbeiter am Tag der offenen Bank denn auch einsammeln.

Dank Weisswurst und Brezeln sowie Auftritten der Musikgesellschaft Tägerschen-Tobel und vielem mehr mutierte der Anlass schnell zu einem kleinen Dorffest.