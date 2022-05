«Die Welt ist nicht mehr die gleiche»: 1. Mai in Kreuzlingen

Tag der Arbeit «Die Welt ist nicht mehr die gleiche»: Konstanzer 1. Mai nach der Coronapandemie im Zeichen der Solidarität mit Kriegsbetroffenen Nach vier Jahren gingen die Thurgauer Gewerkschaften erstmals wieder gemeinsam mit den Konstanzern auf die Strasse. Die Thurgauer SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher sagte, Löhne, soziale Sicherheit oder Arbeitsplätze seien Themen, die geblieben sind. «Aber es kamen in der Pandemie neue hinzu.» Der Krieg in der Ukraine verschärfe die Lage. Judith Schuck 01.05.2022, 18.30 Uhr

Konstanz 01.05.2022 KN / 1.-Mai-Demonstration. Die demonstrierenden ziehen vom Hauptzoll Kreuzlingen in den Stadtgarten Konstanz. Bild: Donato Caspari / chmedia

Nach zwei vergeblichen Anläufen gingen die Thurgauer Gewerkschaften am Sonntag endlich wieder mit den Kolleginnen und Kollegen von der deutschen Seite auf die Strasse, um gemeinsam für internationale Solidarität und bessere Arbeitsbedingungen einzustehen. Vom Kreuzlinger Hauptzoll zog der Demonstrationszug durch die Konstanzer Altstadt bis in den Stadtgarten, wo die Kundgebungen stattfanden.

«Arbeitsplätze wurden immer weiter weg verlegt»

Nationalrätin Edith Graf-Litscher marschierte für die Eisenbahnergewerkschaft SEV mit. In ihrer Ansprache betonte sie ihre Freude darüber, nach vier Jahren endlich wieder grenzüberschreitend den 1. Mai feiern zu dürfen. Die Welt sei allerdings nicht mehr die gleiche. Löhne, soziale Sicherheit oder Arbeitsplätze seien Themen, die geblieben sind. «Aber es kamen in der Pandemie neue hinzu. Davon waren wir hier in Konstanz und Kreuzlingen klar betroffen.» Häufig sei es nicht möglich gewesen, die Grenze zu überschreiten. «Arbeitsplätze wurden immer weiter weg verlegt, in Länder, die billiger produzieren. Das bekamen wir in Deutschland und der Schweiz zu spüren, wenn Medikamente und Produkte fehlten.»

Start beim Hauptzoll Kreuzlingen. Bild: Donato Caspari / chmedia

Schweiz darf nicht weiter Drehscheibe für Oligarchen sein

Der Krieg in der Ukraine verschärfe die Lage. «Viele Menschen sind wegen Putins Angriffskrieg auf der Flucht.» Es sei wichtiger denn je, mit demokratischen Ländern zusammenzustehen für Meinungsfreiheit, Sicherheit und Frieden, sagte Graf-Litscher. Die Schweiz trage zwar die Sanktionen mit, aber sie dürfe nicht weiter die Drehscheibe der Oligarchen bleiben.

«Wir brauchen mehr Transparenz. Wir können nicht einfach nur Briefkastenfirmen unterstützen. Jetzt ist die Schweiz gefordert ‒ und wir kämpfen dafür!»

Sie dankte auch allen Angestellten aus dem Service public, an der Kasse, im Spital, die am 1. Mai nicht dabei sein konnten, aber Tag für Tag unser Leben sicherstellten. «Sie brauchen wir in der Schweiz, nicht die Oligarchen.»

1.-Mai-Demonstration 2022: Die Demonstrierenden ziehen vom Hauptzoll Kreuzlingen in den Stadtgarten Konstanz. Zuvorderst mit dabei: Lukas Auer (Dritter von links) und Edith Graf-Litscher (Vierte von links). Bild: Donato Caspari / chmedia

Wenn der Lohn nicht zum Leben reicht und Arbeit krankmacht

Azra Ganic, Regionalsekretärin der Gewerkschaft Syndicom, erzählte aus ihren eigene Erfahrungen als Frau mit Migrationshintergrund im Thurgau: «Die Zeit nach dem Balkankrieg wird mich mein Leben lang begleiten. Der Rassismus ist Schuld an dem, was damals geschah.» Menschen wanderten immer noch aus Bosnien aus, Krieg hinterlasse immer Spuren, die einen das ganze Leben verfolgten.

«Die Kriege müssen aufhören. Menschen, die fliehen, hoffen auf ein besseres Leben, aber anfangs ist es nur bedingt besser. Integration ist schwierig.»

Als Gewerkschafterin habe sie Zutritt zu Betrieben, in denen Arbeiter von einem 100-Prozent-Pensum nicht leben und sich keine Kita leisten könnten. Diese psychische und physische Belastung mache krank. «Das Leben als Migrant ist belastend. Ein erster Schritt wäre ein Mindestlohn für die Schweiz.»

Obwohl der Angriff auf die Ukraine das dominante Thema war: Das Kernthema des 1. Mai hatte seinen festen Platz. Bild: Donato Caspari / chmedia

«Ich habe sehr grosse Verachtung gegenüber diesem Mann»

Lukas Auer, der Präsident des Thurgauer Gewerkschaftsbundes, warnte, dass seine Rede Kraftausdrücke enthielte. Dies liege nicht an seiner schlechten Erziehung, aber ihn ärgerten einige Dinge extrem. «Was erlaubt sich Putin und warum stoppt ihn niemand? Ich habe sehr grosse Verachtung gegenüber diesem Mann. Wenn Krieg geführt wird, dürfen wir als Gewerkschaft nicht schweigen. Wir zeigen uns solidarisch.»

Abgeschrieben: Das auf Vladimir Putin symbolisch ausgesetzte Kopfgeld ist nur noch eine Rundungsdifferenz. Bild: Donato Caspari / chmedia

Auer erinnerte zudem an die unbezahlte Care-Arbeit, die Hausfrauen und Mütter leisteten. «Sie machen einen harten Job. Dennoch wird erwartet, dass die Frauen noch zusätzlich arbeiten.» Einen weiteren Missstand ortet er weiterhin beim Thema Steuern:

«Wenn die Reichen schon keine Steuern zahlen, müssen es eben die Schlechtbezahlten machen.»

Der sieben Monate alte Sohn von Lukas Auer durfte an diesem Tag zum ersten Mal an einer 1.-Mai-Feier teilnehmen: «Kinder müssen lernen, dass nichts selbstverständlich ist und sie raus auf die Strasse müssen, um für ihre Rechte zu kämpfen.»