Täuschungsmanöver In Polizeiuniform erschienen: Wie der Entführer aus Überlingen Impfchef Christoph Berger in seine Gewalt brachte Benjamin V. hatte sich ein raffiniertes Täuschungsmanöver ausgedacht und zunächst lief alles nach Plan. Warum sich das Entführungsopfer Christoph Berger freiwillig in seine Gewalt begab und wie die Polizei die Identität des Entführers herausfand. René Laglstorfer 26.04.2022

Der 38-jährige Benjamin V. und seine 28-jährige Freundin. Bild: PD

Ihm gehe das mit dem Benni wahnsinnig nah, «weil sowas hätte ich von ihm nie erwartet», sagt ein früherer Arbeitskollege von Benjamin V. aus Überlingen. Viele Menschen können nicht fassen, was der in seiner Zeit am Bodensee laut Bekannten stets freundliche und zuvorkommende «Benni» in seiner Wahlheimat Schweiz getan haben soll.

Der 38-jährige Südbadener soll am 31. März den schweizweit bekannten Präsident der Impfkommission Christoph Berger entführt, mit Waffengewalt bedroht und versucht haben, eine sechsstellige Summe zu erpressen. Tage später hielt sich Benjamin V. laut Bekannten, die ihn erkannten, noch in Überlingen auf.

So zeigte sich die 28-jährige Freundin von Benjamin V. auf Instagram. Bild: PD

Am 6. April kam es dann zur Konfrontation mit der Polizei in Wallisellen bei Zürich. Dabei soll er laut Polizeibeamten, die Augenzeugen wurden, seiner 28-jährigen Lebensgefährtin gezielt in den Kopf geschossen haben, bevor ihn mindestens eine Polizeikugel tödlich traf, wie behördliche Untersuchungen bestätigten.

Entführer erschien in Polizeiuniform

Wie aber kam der Schweizer Impfchef überhaupt in die Gewalt des Überlingers? Laut Informationen des «Tages-Anzeiger» soll Benjamin V. bei dieser Entführung ein raffiniertes Täuschungsmanöver angewandt haben. Demnach stand der Überlinger am Abend des 31. März – genau einen Tag nach seinem Geburtstag – vor der privaten Wohnungstür von Christoph Berger in einer Gemeinde in der Nähe von Zürich und gab sich vor ihm als Polizist aus. Dabei dürfte er auch in eine Polizeiuniform geschlüpft sein, wie zwei gut informierte Quellen preisgegeben haben.

Die Masche dürfte äusserst glaubhaft gewesen sein. Jedenfalls soll Berger die überzeugende Anweisung des falschen Polizisten, mit ihm mitzukommen, befolgt haben und mit ihm in ein Auto gestiegen sein. Ob sich darin auch der inzwischen festgenommene Verschwörungstheoretiker und Geschäftspartner von Benjamin V. befand, ist nach wie vor unklar. Die Staatsanwaltschaft Zürich äussert sich zu den Ermittlungen nicht mehr öffentlich. Das Entführungsopfer Christoph Berger teilte später in einer Erklärung mit:

«Der mir bis dahin unbekannte Täter hatte mich eine gute Stunde in seiner Gewalt.»

Laut mehreren Quellen habe Benjamin V. versucht, eine sechsstellige Summe zu erpressen. «Diese Forderung hat er mit Drohungen verknüpft, was passieren könnte, wenn ich der Forderung nicht innert der von ihm genannten Frist nachkäme», schildert Berger.

Christoph Berger ist Präsident der eidgenössischen Kommission für Impffragen und Arzt am Kinderspital Zürich. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Erneuter Anruf verriet Entführer

Dabei soll der gebürtige Überlinger sein Opfer auch mit Schusswaffen bedroht haben, die später wiederum in seiner Schweizer Loft-Wohnung samt Munition sichergestellt wurden. Nachdem er zugesichert habe, das geforderte Geld zu zahlen, sei Christoph Berger an einem unbekannten Ort im Grossraum Zürich wieder freigelassen worden. Er ging schnurstracks zur Polizei. Diese soll bei der Identität des mutmasslichen Täters lange im Dunkeln getappt sein, weil dieser zunächst wohl überhaupt keine Spuren hinterliess. Erst als Benjamin V. nach einigen Tagen bei Berger anrief und wohl erneut das zugesagte Erpressungsgeld forderte, sollen die Ermittler über die getrackte Telefonnummer auf den Namen des gebürtigen Überlingers gestossen sein.

Dies würde auch erklären, warum die Schweizer Behörden – wie sonst üblich – weder das Polizeipräsidium Konstanz noch das für Überlingen zuständige in Ravensburg in die Fahndung nach Benjamin V. eingebunden haben und weshalb sich dieser Tage nach der Entführung noch völlig unbehelligt in der Bodenseeregion bewegen konnte. Doch am Abend des 6. April kehrte «Benni», wie er von Freunden genannt wurde, mit seiner 28-jährigen Lebensgefährtin aus der Schweiz zu seiner 3000 Franken teuren Mietwohnung in Wallisellen nahe Zürich zurück, wo die Polizei bereits auf ihn wartete. Dann fielen Schüsse und zwei junge Menschen starben.

