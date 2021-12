Tägerwiler Verein sammelt Spenden für Kinder in Lateinamerika

Tägerwilen Der Verein Espato engagiert sich für Kinder in Lateinamerika – auch während der Pandemie Die öffentlichen Schulen in Lateinamerika funktionieren wegen Corona nur eingeschränkt. Der Tägerwiler Verein Espato sorgt mit Spendengeldern dafür, dass die Kinder dennoch zur Schule gehen und eine warme Mahlzeit bekommen. 06.12.2021, 11.33 Uhr

Der Verein Espato engagiert sich in Lateinamerika für Kinder. Bild: PD

Der Verein Espato, mit Sitz in Tägerwilen, engagiert sich seit über 20 Jahren für Strassenkinder in Lateinamerika. So ist in Pariaguan in Venezuela 2008 ein Ambulatorium eröffnet worden, mit medizinischen Dienstleistungen sowie Mittagstisch und Nachhilfe für Kinder aus armen Familien. Diesen Sommer konnten nun dank einer grosszügigen Spende neue Geräte für das Labor, das weitgehend selbsttragend ist, angeschafft werden. In einer Medienmitteilung schreibt der Verein: