Sandwiches: Subway will zweiten Standort in Frauenfeld eröffnen

Systemgastronomie Subway-Sandwiches bald auch am Bahnhof Frauenfeld: Fast-Food-Riese eröffnet noch dieses Jahr zweiten Standort in der Kantonshauptstadt Neben dem «Blumenstein» am Bahnhof Frauenfeld ist eine Filiale der bekannten Sandwich-Marke geplant. Freitags und samstags soll es bis 1 Uhr nachts Eingeklemmte geben. Franchisenehmer ist ein Unternehmen aus dem Kanton Aargau. Mathias Frei 01.11.2021, 16.40 Uhr

Visualisierung: die geplante Subway-Filiale am Bahnhof Frauenfeld direkt neben dem «Blumenstein». Bild: PD

Reichlich belegte Sandwiches: Das ist das Alleinstellungsmerkmal des US-amerikanischen Fast-Food-Unternehmens Subway. Im Thurgau gibt es aktuell zwei Standorte, die im Franchisesystem geführt werden: in Rickenbach bei Wil und in Frauenfeld im Goldäcker-Geschäftshaus beim Allmend-Center. Nun soll noch dieses Jahr ein dritter Standort im Kanton eröffnet werden, ebenfalls in Frauenfeld. Das bestätigt Benedikt Fischer, Gebietsentwickler Ostschweiz von Subway. Am Bahnhofplatz 74 im Passage-Gebäude waren früher die Verkaufsräumlichkeiten eines Mobilfunkanbieters untergebracht. Fischer erklärt: