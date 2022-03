Swiss Future Farm testet mechanische Lösungen, nicht nur digitale

Thurgau Fingerspitzengefühl statt Sensor: Der Striegel reisst das Unkraut heraus, lässt aber den Mais unbeschadet Nebst digitaler Technik erprobt die Swiss Future Farm in Tänikon landwirtschaftliche Neuerungen herkömmlicher Art. Thomas Wunderlin 01.03.2022, 17.02 Uhr

Die mechanische Unkrautbekämpfung mit dem Striegel ist konkurrenzfähig. Reto Martin

Wird der Striegel mit dem Traktor übers Maisfeld gezogen, reissen seine Haken das Unkraut heraus. Es bleibt auf dem Feld liegen und verdorrt.

Der Striegel besteht aus einigen hundert Metallhaken, die an einem 15 Meter breiten Rahmen befestigt sind und nach unten ragen. Projektmanager Florian Abt hat den Striegel 2020 und 2021 getestet.

Im ersten, trockenen Jahr war er mit dem Ergebnis zufrieden, wie er an der Jahresmedienkonferenz der Swiss Future Farm in Tänikon am Dienstag sagte:

«Der Mais kam dem Unkraut davon.»

Florian Abt, Projektmanager. Reto Martin

Im zweiten, nassen Jahr war es schwieriger. Abt konnte das Feld nur zweimal statt dreimal striegeln. Die mechanische Unkrautbekämpfung mit dem Striegel, so das Fazit, kann dank staatlicher Beiträge mit Herbizideinsatz mithalten.

Ist der Mais so hoch gewachsen, dass er den Boden beschattet, muss man das Unkraut nicht mehr bekämpfen. Doch vorher schon.

Ein erstes Mal zieht der Bauer den Striegel übers Feld, bevor der Mais aus dem Boden ragt. Bei den folgenden Malen lassen die Haken die Maispflanzen unbeschadet stehen, da sie härter als das Unkraut sind.

Nur ab und zu bleibt ein Maisstängelchen hängen. Hier kommen das Fingerspitzengefühl und die Erfahrung des Bauern ins Spiel. Er kann den Druck regulieren, den die Haken auf den Boden ausüben. Damit sie nicht zu viel Mais ausreissen, muss er auch weitere Umstände beachten, etwa die Feuchtigkeit des Bodens.

Scharen leiten Dünger 22 Zentimeter in den Boden

Jedenfalls ist bei der mechanischen Unkrautbekämpfung keine digitale Steuerung im Spiel. Laut Nils Zehner, Manager des Versuchsbetriebs, gibt es für knifflige Probleme auch andere Lösungen.

Dazu zählt die Tiefendüngung des Rapses, die Roman Gambirasio erfolgreich getestet hat. Über Pflugscharen mit eingebauten Röhren platziert er Stickstoff bis zu 22 Zentimeter tief im Boden. So wird das Wachstum der Rapswurzeln stimuliert.

Roman Gambirasio, Technikverantwortlicher Swiss Future Farm. Reto Martin

Gezogen wird die Pflugschar von einem Traktor, dessen Reifendruck vom Fahrersitz aus reguliert und die Verdichtung des Bodens begrenzt werden kann.

Die Verdichtung des Bodens ist auch ein Thema beim dreirädrigen Säroboter, der natürlich digital gesteuert wird. Zehner zeigte den Einsatz per Video.

Der Boden des Versuchsfelds ist deutlich geringer verdichtet, wo nur der rund 200 Kilo schwere «Fendt Xaver Gen 3» drübergefahren ist. Im Bereich, wo der Boden durch den langjährigen Traktoreinsatz verdichtet ist, war der Trockenmasseertrag 40 Prozent tiefer.

Zehner betonte jedoch, dass ein leichtes Gefährt mit schmalen Pneus den Boden stärker verdichten kann als ein schweres mit breiten Pneus. Zehner erinnert sich:

Nils Zehner, Manager Swiss Future Farm. Reto Martin

«Während der Säroboter über das Feld gefahren ist, habe ich Zeit gehabt, Spaziergängern zu erklären, was ich hier mache.»

Das hätte er nicht gekonnt, wenn er nach herkömmlicher Art einen Traktor mit dem Saatgut übers Feld hätte ziehen müssen. Bei der jetzigen «überwachten Autonomie» sei es möglich, dass eine Person mehrere Roboter überwache.

Einen entscheidenden Schritt weiter werde man kommen, wenn der Bauer den Säroboter allein arbeiten lassen und er inzwischen die Kühe im Stall melken könne.

Elektrischer Antrieb nur für leichte Roboter

Während der kleine Fendt vollelektrisch betrieben wird, benötigt der dänische Robotti zwei 75-PS-Motoren, den Nico Helmstetter getestet hat. Das vierrädrige selbstfahrende Gefährt kann mit einer Sä- oder einer Jätmaschine bestückt werden. Um das Gesamtgewicht von rund einer Tonne zu bewegen, sind noch keine elektrischen Antriebe mit ausreichendem Akku verfügbar.