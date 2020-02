SVP scheitert mit Sprengkandidatur fürs Bezirksgericht Frauenfeld +++ Anja Scholz wird mit Glanzresultat neue Berufsrichterin SVP-Kandidatin scheitert wie vor sechs Jahren bei der Wahl zur nebenamtlichen Richterin am Bezirksgericht Frauenfeld. Neuer Präsident wird der Freisinnige René Hunziker. Eine Überraschung gibt's bei den Berufsrichtern: CVP-Kandidatin Anja Scholz überflügelt beide Bisherigen. Samuel Koch Aktualisiert 09.02.2020, 19.06 Uhr

Das Gebäude des Bezirksgerichts an der Zürcherstrasse 237a in Frauenfeld. (Bild: Reto Martin)

Die vier Sitze der nebenamtlichen Richter am Bezirksgericht Frauenfeld bleiben SVP-frei. Die Wählerschaft hat gestern die Kampfwahl bei den Laienrichtern zu Ungunsten der SVP entschieden, wie bereits vor sechs Jahren. Damals rückte der parteilose Urs Müller überraschend für die letzte SVP-Laienrichterin Doris Anderegg nach.

Und jetzt macht der gewählte EVP-Kandidat Christian Wälchli der SVP-Kandidatin Christa Klein einen Strich durch die Rechnung. Nebst Wälchli schaffen Marianna Frei (FDP, Schlatt), Urs Müller (parteilos, Thundorf) und Rosemary Capt (SP, Hüttwilen) die Wahl in ein nebenamtliches Richteramt.

Zwar konnte SVP-Kandidatin Christa Klein 5602 Stimmen auf sich vereinen und das absolute Mehr übertreffen. Jedoch scheitert die Unternehmerin aus Lanzenneunforn – wie damals schon, vor sechs Jahren – trotz grossem Wahlkampf mit Plakaten und einer selbst produzierten Wahlinstruktion auf Youtube. Eine enttäuschte Christa Klein sagt:

«Ich habe bis zum Schluss gehofft, dass dieser grosse Traum noch in Erfüllung geht.»

Christa Klein, nicht gewählte Laienrichterin. (Bild: PD)

Es gelte aber, die Wahl der anderen vier Laienrichter und damit den Volkswillen zu akzeptieren. Dass die SVP wiederum das Nachsehen hat, begründet Klein mit dem Vorteil für Kandidaten aus Mitteparteien. «Für ein Richteramt wählt man offensichtlich lieber neutrale Kandidaten», meint sie.

Christian Wälchli, neu gewählter Laienrichter. (Bild: PD)

Wo Verlierer, da gibt es auch Gewinner. «Ich bin dankbar über das Vertrauen der Wähler», sagt Christian Wälchli. Der Frauenfelder freut sich, obschon er mit Respekt an die ab 1. Juni zu bewältigende Aufgabe am Bezirksgericht herangehen will.

CVP-Kandidatin mit Dank und Vorfreude

Im Gegensatz zur Kampfwahl bei den Laienrichtern verliefen die anderen Gesamterneuerungswahlen am Bezirksgericht Frauenfeld um ein Wesentliches ruhiger.

Anja Scholz, neue Bezirksrichterin (CVP). (Bild: PD)

Als leise Überraschung jedoch darf die deutliche Wahl von Anja Scholz (CVP) als neue Berufsrichterin bezeichnet werden. Die Rechtsanwältin aus Islikon holte mit 8744 Stimmen mehr Wähleranteil als Irene Herzog (SVP, Hüttwilen, 8521) und Christian Koch (SP, Matzingen, 8386). Anja Scholz sagt zu ihrem Glanzresultat:

«Ich bin völlig überwältigt.»

Dass sie die beiden bisherigen Berufsrichter überflügelt, kann sie sich höchstens durch den Rücktritt des Bezirksgerichtspräsidenten und CVP-Parteikollegen Rudolf Fuchs erklären. «Meine Wahl ist ein klares Zeichen, dass die CVP einen Berufsrichter stellen soll», meint Scholz mit grossem Dank und Vorfreude aufs neue Amt.

Neuer Gerichtspräsident und bisherige Ersatzrichter

René Hunziker, neue Bezirksgerichtspräsident. (Bild: Kirsten Oertle)

Neu und doch gewohnt geht es ab Juni für René Hunziker weiter, den bisherigen FDP-Berufsrichter. Der Frauenfelder übernimmt neu das Präsidium, dank 9451 von 9841 gültigen Stimmen.

Unverändert bleibt die Besetzung bei den drei Ersatzrichtern. Christoph Rohr (CVP, Diessenhofen, 8564 Stimmen), Carinne Ruchet (FDP, Gachnang, 8540) und Liselotte Peter (SVP, Kefikon, 8240) schaffen die Wiederwahl bei 504 Stimmen für Vereinzelte.

Glanzvoll wiedergewählt ist auch die Pfynerin Claudia Brägger als Friedensrichterin.