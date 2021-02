Subventionen Holzförderer beissen auf Granit – die Thurgauer Regierung ist gegen zusätzliche Beiträge für heimisches Holz Doppelt genäht hält besser? In diesem Fall eher nicht. Zwei SVP-Kantonsräte verlangen eine Prämie für die Verwendung von Thurgauer Holz auf dem Bau und lancierten zu diesem Zweck eine Motion und eine parlamentarische Initiative. Erstere lehnt die Kantonsregierung ab, letztere sei schon aus formellen Gründen zurückzuweisen. Christian Kamm 20.02.2021, 04.00 Uhr

Eine Motion im Thurgauer Grossen Rat verlangt einen Förderbeitrag für die Verwendung des Baustoffs Holz.

Bild: Manuela Jans-Koch

Hinter der Motion «Förderbeitrag an Thurgauer Holz» scharten sich neben den beiden SVP-Motionären Daniel Vetterli (Rheinklingen) und Paul Koch (Oberneunforn) 64 weitere Kantonsrätinnen und Kantonsräte. Was theoretisch bereits für eine knappe Mehrheit im 130-köpfigen Thurgauer Kantonsparlament reichen würde. Die Kantonsregierung zeigt sich in ihrer Antwort von diesen politischen Aussichten allerdings unbeeindruckt. Zwar begrüsse man grundsätzlich das Anliegen, «die Verwendung von Holz aus dem Kanton Thurgau im Baugewerbe zu fördern». Doch dann folgen dicke Aber.