Sturm auf Thurgauer Ausgleichskasse: 4000 Selbständigerwerbende beantragen während der Coronakrise Entschädigung Die Massnahmen des Bundesrates zur Eindämmung des Coronavirus haben einen Sturm auf die Ausgleichskassen ausgelöst: Im Kanton Thurgau sind bis Ende April 8,3 Millionen Franken Corona-Erwerbsersatzentschädigungen ausbezahlt worden. Stephanie Martina 20.05.2020, 10.54 Uhr

Das Sozialversicherungszentrum Thurgau in Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

(sda) Der Bundesrat hatte die Entschädigung für Selbständige am 20. März beschlossen. «Die Verunsicherung und die finanzielle Not waren deutlich spürbar», schrieb das Thurgauer Sozialversicherungszentrum (SVZ) am Mittwoch in einer Mitteilung. In den ersten Stunden sei der Ansturm so gross gewesen, dass die Anmeldeseite und die Telefonzentrale überlastet gewesen seien. Nach der Anpassung der Kapazitäten hätten am zweiten Tag alle Anrufe und Anfragen entgegengenommen werden können.