Stürmische Musik und Wilder Westen erklingen in der Kirche Leutmerken. In der Kirche Leutmerken fand ein Barock-Konzert des Jugendorchesters Thurgau statt. Susanna Ribi 23.12.2019, 15.47 Uhr

Die Mitwirkenden des Konzert in der Kirche Leutmerken. Bild: Suanna Ribi

Es war ein ungewöhnlicher Schluss, den das Jugendorchester Thurgau präsentierte. Sie entführten das Publikum mit dem amerikanischen Streichquartett von Antonin Dvorak in den Wilden Westen und setzten so einen wilden Ritt durch die Prärie als Schlusspunkt. Davor überzeugten die jungen Musikanten im Alter zwischen 10 und 27 Jahren am Sonntag in der Kirche Leutmerken mit Musik aus dem 17. bis 20. Jahrhundert.