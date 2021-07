Studium Die Pädagogische Hochschule überreicht 109 Lehrdiplome Nach dem Studium folgt der Sprung ins pädagogische Rampenlicht. Angehende Lehrer haben eine «fast hundertprozentige Jobgarantie». Von den Absolventen der Pädagogischen Hochschule in Kreuzlingen treten zwei Drittel eine Stelle im Thurgau an.

Margrith Pfister-Kübler 11.07.2021, 17.33 Uhr

Diplomfeier der Pädagogischen Hochschule Thurgau im Dreispitz Kreuzlingen.

Andrea Tina Stalder

Keine Eltern, keine Verwandten, keine Freunde. Und für die Diplomandinnen und Diplomanden galt Maskenpflicht und Mindestabstand in den Sitzreihen. So konnten sie am Samstagmittag ihr Lehrdiplom und die Bachelor-Urkunde an der Pädagogischen Hochschule Thurgau (PHTG) in Empfang nehmen. Alle anderen durften per Livestream mit dabei sein, die Angehörigen, Gäste aus der Politik und der Bildungsverwaltung, Partnerschulen, Partnerhochschulen und das gesamte PHTG-Team.

Die Bachelordiplomfeier im Dreispitz Kreuzlingen war von Corona geprägt. Aber immerhin: Es gab aufgrund der Personenbeschränkung zwei identische Feiern, aufgeteilt in zwei Gruppen, einmal 13.30 Uhr, einmal um 16 Uhr. An der ersten Feier würdigte der Förderverein der PHTG Alexandra Widmer aus Weinfelden. Sie wurde für ihre Diplomarbeit «Rhythmussprachen als Hilfe zum Erwerb von rhythmischen Fertigkeiten» mit einem Scheck des Fördervereins und einem Blumenstrauss belohnt. Die Laudatio hielt Walter Hugentobler, Präsident des Fördervereins der Pädagogischen Hochschule Thurgau.

Alexandra Widmer erhielt für ihre Arbeit eine Auszeichnung.

Andrea Tina Stalder

Gesellschaftliche Mitverantwortung

In der Primarstufe durften 99 und in der Vorschulstufe 10 Studienabgängerinnen und -abgänger ihr Lehrdiplom und die Bachelor-Urkunde in Empfang nehmen. «Sie können besonders stolz sein auf ihren heutigen Abschluss, denn sie haben fast die Hälfte ihres dreijährigen Studiums unter wechselnden Coronabedingungen studiert und ein Studium erlebt», erklärte Rektorin Priska Sieber. Sie lobte mit einem imposanten Dennoch-Ton, wie alle mit Offenheit, Flexibilität, Kreativität und innovativen Formen der Zusammenarbeit, Geduld, Grosszügigkeit und Ausdauer auf die Pandemie reagiert haben. «Damit haben sie Fähigkeiten bewiesen, die auch für eine erfolgreiche Tätigkeit als Lehrerin oder Lehrer bedeutsam sind. Die Pandemie hat uns überdies gezeigt, wie wichtig Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung sind», führte Sieber aus.

«Alles wirkliche Leben ist Begegnung.» Mit diesem Zitat von Martin Buber, Sozial- und Religionsphilosoph, begann Daniel Süss, Professor an der ZHAW und an der Universität Zürich, seine Diplomrede.

«Was braucht es für Begegnungen in digitalen und analogen Welten? Was brauchen wir, um aufzublühen, Flow zu erleben, positiv weiterzumachen?»

Diesen Denkanstössen liess er neue Erkenntnisse folgen mit dem Fokus auf den Medienalltag der Kinder:

«Kinder bewegen sich in realen und digitalen Räumen zugleich und sie suchen Vorbilder und entwicklungsförderliche Geschichten on- und offline», so Süss. Er legte den Finger auf die Wichtigkeit von Vorbildern und direkten Bezugspersonen. «Bleiben Sie offen», wünschte Süss den Diplomandinnen und Diplomanden auf deren Sprung ins pädagogische Rampenlicht.

«Wenn ich etwas gelernt habe, dann ist das reflektieren», sagte Benedikt Arndgen in seiner studentischen Grusswort-Rede im Tagebuch-Stil. Mit Respekt vor den pädagogischen Leistungen an der PHTG und mit entlarvendem Witz bot er neben fundierten Informationen geradezu kabarettistisches Vergnügen zwischen «wilden Partys voller Didaktik» und dem Signalwort Leistungsnachweis mit dem Ziel, bestmögliche Lehrkräfte für die Zukunft zu schaffen, denn die PHTG scheint ein Lichtgestirn am Firmament der Pädagogischen Hochschulen zu sein.

Prorektor Matthias Fuchs leitete über zur Diplomübergabe und zitierte die Thurgauer Zeitung: «Lehrer werden Mangelware.» Doch bisher sei man im Thurgau – wohl dank der PHTG – von diesem Mangel verschont geblieben. Als Fuchs vor 36 Jahren als Primarlehrer «patentiert» (so hiess dies damals) wurde, gab es zu viele Lehrpersonen. Heute bestehe eine «fast hundertprozentige Jobgarantie». 95 Prozent der Absolventen hatten schon vor den Ferien eine Festanstellung. Zwei Drittel bleiben im Thurgau, 13 Prozent gehen in den Kanton Zürich, 7 Prozent in den Kanton St.Gallen, so Fuchs.

Diplomfeier der Pädagogischen Hochschule Thurgau im Dreispitz Kreuzlingen.

Bei jeder Diplomübergabe musste kurz stillgestanden werden für die Livestream-Bilder. Musikalisch hochstehend wurden die Feiern umrahmt von Marina Massolin (Klarinette) und Werner Fröhlich (Klavier) mit der A-Klezmer-Ouverture sowie dem Musikstück «My Delight» von Joachim Jochof. Nina Zollikofer (Klavier) bewies ihre Konzertreife mit der Prelude g-Moll op. 23 Nr. 5 von Sergei Rachmaninoff.

Der Pandemie geschuldet wurde es nichts mit dem Apéros auf der Dreispitzterrasse. Dafür durften alle Diplomandinnen und Diplomanden einen reich gefüllten Thurgauer Harass mit nach Hause nehmen.