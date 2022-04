Stromversorgung: Kantonsräte sorgen sich um den Thurgau

Stromversorgung Stromkosten und Versorgungssicherheit: Kantonsräte sorgen sich um den Thurgau Die Elektrizitätskommission Elcom will in der Schweiz zwei bis drei Spitzenlast-Gaskraftwerke erstellen – jedoch keines davon in der Ostschweiz, stellt FDP-Kantonsrat Andreas Opprecht ernüchtert fest. Derweil sorgt sich GP-Kantonsrat Simon Vogel um die EKT wegen möglicher Liquiditätsengpässe. Mit politischen Vorstössen wollen sie sich Klarheit verschaffen. Hans Suter Jetzt kommentieren 06.04.2022, 04.40 Uhr

Nicht nur draussen: Künftig könnte es im Winter in stromintensiven Industrien eisig werden, wenn eine Strommangellage eintreten sollte. Bild: Raphael Rohner

«Die Preise für Strom und Gas sind jüngst stark angestiegen», hält der Frauenfelder Grünen-Kantonsrat Simon Vogel in seiner Einfachen Anfrage mit dem Titel «Steigende Strompreise – Liquiditätsengpässe beim EKT?» fest. Gründe dafür seien eine deutlich gestiegene Nachfrage nach Gas und Kohle in Asien, der Ukraine-Krieg, Ausfälle bei französischen Kernkraftwerken und nicht zuletzt die Coronapandemie. «Die Alpiq war deshalb in finanzielle Schwierigkeiten geraten und hatte Liquiditätsunterstützung beim Bund beantragt (und inzwischen wieder zurückgezogen)», hält Vogel mahnend fest.

Vier Fragen an den Regierungsrat

Bei Alpiq seien die hohen Sicherheitsleistungen zum Problem geworden, die der Konzern bis zum Erfüllen der Lieferungen habe hinterlegen müssen. Auch langfristige Verträge zu deutlich tieferen Strompreisen können nach Ansicht Vogels zum Problem werden, wenn bei der Lieferung Strom zu höheren Preisen zugekauft werden müsse.

Die EKT in Kürze Im Jahr 1912 als Elektrizitätswerk des Kantons Thurgau gegründet, arbeiten heute rund 120 Personen für das Unternehmen. Die EKT-Gruppe gehört zu 100 Prozent dem Kanton Thurgau und damit jeder einzelnen Thurgauerin und jedem einzelnen Thurgauer. Das Unternehmen besteht aus den vier Geschäftsbereichen Netze, Energie, Produktion & Gebäude sowie Digital Services. Kernaufgabe der EKT ist die zuverlässige Stromversorgung des Kantons Thurgau zu attraktiven Konditionen. Die EKT Energie AG beschafft Strom im freien Markt und beliefert damit ihre marktberechtigten Kunden. Dazu zählen rund 90 Thurgauer Energieversorgungsunternehmen sowie zahlreiche Grossunternehmen in der ganzen Schweiz, unter anderen Migros und SBB. (hs)

Von höheren Strompreisen sei auch die EKT (früher: Elektrizitätswerk des Kantons Thurgau) betroffen, die nebst kommunalen Versorgern auch viele Einzelkunden, vor allem grössere, mit Strom beliefere. Als Unternehmen im vollständigen öffentlichen Besitz des Kantons seien die finanziellen Auswirkungen der aktuellen Situation von öffentlichem Interesse, weshalb Vogel in seinem Vorstoss vier Fragen an den Regierungsrat richtet.

Kantonsrat Simon Vogel, Grüne, Frauenfeld. Bild: Andrea Tina Stalder

Konkret möchte Simon Vogel wissen, welche Auswirkungen die Strompreiserhöhungen auf die Liquidität und Bilanz der EKT haben und in welchem Umfang das Betriebsergebnis 2022 voraussichtlich beeinflusst wird. In Erfahrung bringen möchte er auch, welcher Anteil des Strombedarfs nur kurzfristig abgesichert ist und wie viele Kunden mit welcher Strommenge langfristige Verträge mit Preisgarantie der EKT haben.

Spitzenlast-Gaskraftwerke für Strommangellagen

Kantonsrat Andreas Opprecht, FDP, Sulgen. Bild: Andrea Stalder

Derweil fragt sich der Sulger FDP-Kantonsrat Andreas Opprecht bezüglich der künftigen Schweizer Spitzenlastkraftwerke: «Ging die Ostschweiz vergessen?»

In seiner so übertitelten Einfachen Anfrage will er vom Regierungsrat wissen, wie dieser das Konzept der Elektrizitätskommission Elcom für Spitzenlast-Gaskraftwerke generell beurteilt. Aber auch, wie wichtig es aus der Sicht des Regierungsrates ist, dass ein Reserve-Gaskraftwerk zur Absicherung näher oder gar in der Ostschweiz, etwa im Thurgau, realisiert würde. Dies insbesondere in Anbetracht eines zunehmenden Zubaus von dezentralen Produktionsanlagen wie Fotovoltaik und einer damit einhergehenden weiteren Veränderung des Stromnetzes.

In seiner dritten Frage erkundigt sich Opprecht, wie sich der Regierungsrat zur Berücksichtigung der Thurgauer Interessen von Wirtschaft und Bevölkerung in der weiteren Evaluation der Standorte einbringen könne und möchte.

Kein Standort in der Ostschweiz vorgesehen

Seine Fragen begründet er mit der Standortevaluation der Elcom für den gestaffelten Bau von zwei bis drei Spitzenlast-Kraftwerken in der Schweiz. Diese sogenannten Reserve-Gaskraftwerke dürfen nur in Ausnahmesituationen zum Einsatz gelangen und sollen als Ausfallversicherung bei allfälligen Strommangellagen für das Schweizer Stromnetz dienen. Aber wo sollen sie gebaut werden? «Im Konzept Spitzenlast-Gaskraftwerke werden 17 mögliche Standorte für ein solches Reserve-Gaskraftwerk genannt», hält Opprecht in seinem Vorstoss fest. «Zehn in der Romandie, sieben in deutschsprachigen Kantonen der Nord- und Zentralschweiz, kein Standort in der Ostschweiz.»

