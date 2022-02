Stromversorgung Abhängigkeit und Engpässe: Die Digitalisierung fordert den Thurgau heraus Ein Ausfall der Mobiltelefonie hätte erhebliche Auswirkungen auf das öffentliche Leben und die Wirtschaft. Ein Stromausfall wäre fatal. FDP-Kantonsrätin Kristiane Vietze will in der Thurgauer Politik die Schattenseiten der Digitalisierung ansprechen, um Herausforderungen zu benennen und Ideen zu entwickeln. Silvan Meile Jetzt kommentieren 12.02.2022, 09.30 Uhr

Ein Arbeiter montiert Glasfaserkabel der Swisscom für den Internetanschluss von Privathaushalten. Carlo Reguzzi / Keystone

Die Digitalisierung hat die Heimarbeit zurückgebracht und in Homeoffice umgetauft. Während Heimarbeiter im 19. Jahrhundert etwa Spinnrad oder Webstuhl brauchten, sind im Homeoffice von heute Strom und Internet unverzichtbar.

«Corona hat gezeigt, dass bei der Arbeit von zu Hause aus vieles möglich ist», sagt Kristiane Vietze, FDP-Kantonsrätin und Verwaltungsrat-Sekretärin der Baumer Group in Frauenfeld. Doch es hat eben auch verdeutlicht, wo Probleme liegen: etwa bei Verbindungsunterbrüchen, dem Austausch grosser Datenmengen oder den gestiegenen Anforderungen an die digitale Sicherheit. Mit fünf Kantonsratskollegen hat Kristiane Vietze eine Interpellation verfasst, um im Thurgau über den Handlungsbedarf in der Digitalisierung eine politische Diskussion anzustossen.

Das Mobilfunknetz stösst an seine Grenzen

Bei der derzeit leistungsfähigsten Internettechnologie «Fiber to the Home» beziehungsweise dem Glasfasernetz liege man im Thurgau bezüglich Abdeckung leicht über dem nationalen Schnitt, schreibt die Regierung in der Interpellationsantwort. In vielen Thurgauer Gemeinden erfolge ein Breitbandausbau in Kooperation mit der Swisscom.

Kontinuierlich voran gehe auch der Ausbau des Mobilfunks. Dennoch könne in diesem Bereich mit der Nachfrage nicht mehr Schritt gehalten werden, gibt der Regierungsrat zu bedenken. Einerseits nehme der Datenverkehr im Mobilfunknetz stark zu, anderseits stocke der Ausbau des 5G-Netzes, weil der Bau von neuen Antennen «auf teilweise erbitterten Widerstand aus Teilen der Bevölkerung» stosse. Gerade im Thurgau würde nach Angaben der Swisscom die Behandlung der Baugesuche für neue 5G-Antennen schleppend verlaufen und teilweise durch Einsprachen verzögert werden.

Kristiane Vietze, Kantonsrätin FDP. Bild: PD

Ausserdem könnten die bestehenden 5G-Antennen aufgrund der strengen Schweizer Grenzwerte «bloss mit drei bis fünf Prozent der Sendeleistung arbeiten», dies im Vergleich zu Ländern wie Deutschland, Österreich oder Frankreich, schreibt die Regierung.

Erhebliche Auswirkungen bei Ausfall

Ein grosses Risiko birgt die Stromversorgung. Der Austausch von Informationen und Daten käme bei einem Ausfall rasch zum Erliegen. «In der Telekommunikation besteht heute keine gesetzliche Verpflichtung für die Anbieter, ihre Netze gegen eine Strommangellage oder einen Stromausfall abzusichern», schreibt die Regierung. Das lässt Interpellantin Kristiane Vietze aufhorchen. In der Antwort heisst es weiter:

«Eine gravierende Störung der Mobilfunkdienste aufgrund einer Strommangellage hat daher erhebliche Auswirkungen auf Bevölkerung, Wirtschaft und Behörden.»

Der Bundesrat habe deshalb das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) beauftragt, eine Vernehmlassungsvorlage für eine bessere Absicherung des Mobilfunknetzes auszuarbeiten,

Der Handlungsbedarf bleibt gross

Das facettenreiche und vielschichtige Thema der Digitalisierung soll aber auch auf kantonaler Ebene angesprochen werden. Kristiane Vietze sagt, sie wolle die Diskussion dazu im Grossen Rat anstossen. Mit den Antworten der Regierung sei sie sehr zufrieden. Diese würden auch aufzeigen, wie brisant und aktuell die Thematik sei, gerade im Bereich der Kommunikation.

«Der Handlungsbedarf ist sehr gross, es braucht weiterhin Ideen, Inputs und Lösungen.»

Solche könnten auch aus der Politik kommen.

Erste Projekt sind angestossen. Die Regierung verweist auf den Verein Smarter Thurgau, dem er für die Herausforderungen der Digitalisierung eine grosse Bedeutung beimisst.

«Der Verein wurde mit dem Ziel gegründet, innovative Kräfte aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung, Bildung und anderen Bereichen zusammenzubringen.»

Und in der Kantonsverwaltung besteht mit dem «Kompetenzzentrum Digitale Verwaltung» eine spezielle Abteilung, welche Projekte in Bezug auf eine «digitale Transformation» vorantreibt. Der Grosse Rat stattete diese Verwaltungseinheit erst kürzlich mit einem beträchtlichen Budget aus. Er stimmte im Dezember 2021 einem Rahmenkredit für 2022 bis 2025 in der Höhe von 12,8 Millionen Franken zu.

