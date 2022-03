Bäume zurückschneiden: Thurgau führt keine Verjährungsfrist ein

Grosser Rat Thurgau Streit wächst mit den Bäumen: Thurgau verzichtet auf Verjährungsfrist Die Motion «Friedensstiftender bäumiger Klimaschutz in Stadt und Dorf» bleibt im Thurgauer Kantonsparlament chancenlos. Das Zurückstutzen zu hoch gewachsener Bäume soll weiter ohne Verjährungsfrist verlangt werden können. Hans Suter 02.03.2022, 16.54 Uhr

Bäume sorgen mitunter für Nachbarschaftsstreitigkeiten, die bis zum

Fällen eines Baumes führen können. Bild: Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Künftig sollten nur noch betroffene Eigentümer gegen zu hoch gewachsene Bäume an der Grundstücksgrenze vorgehen können. Und es sollte eine Verjährungsfrist von zehn Jahren geben. Spätere Reklamationen würden nur noch in besonderen Fällen möglich sein – etwa eine vom Bewuchs ausgehende Gefahr. Das wollte die Motion «Friedensstiftender bäumiger Klimaschutz in Stadt und Dorf» von Toni Kappeler (GP, Münchwilen), Dominik Diezi (Mitte, Arbon) und René Walther (FDP, Landschlacht) vom 27. Januar 2021. In den Augen der Motionäre würde dies Nachbarschaftsstreitigkeiten mindern und dem Baumbestand dienen.