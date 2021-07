Thurgau: Tempo 30 flächendeckend ist kein Thema

Strassenverkehr Thurgau behält die Geschwindigkeit: Tempo 30 flächendeckend ist kein Thema In Berlingen, Steckborn und Basadingen gibt es Reduktionen. Sonst gilt auf Thurgauer Kantonsstrassen innerorts überall Tempo 50. Thomas Wunderlin 26.07.2021, 05.00 Uhr

Tempo 30 wird im Thurgau «sicher nicht flächendeckend» eingeführt, sagt Andy Heller, Chef des kantonalen Tiefbauamts.

Die Stadtregierung von Winterthur hat angekündigt, sie wolle bis 2040 Tempo 30 als Standard für Innerortsstrecken einführen. Der Zürcher Stadtrat will dieses Ziel bis 2030 erreichen. Der St.Galler Stadtrat möchte ebenfalls Hauptverkehrsachsen wie die Langgasse und die Zürcherstrasse in Tempo-30-Zonen einbeziehen.

In Tempo-30-Zonen gilt Rechtsvortritt



Im Thurgau gibt es bisher keine solchen Pläne. Heller verweist auf die Verordnung zum Strassenverkehrsgesetz. Darin hat der Bundesrat die allgemeine Höchstgeschwindigkeit innerhalb von Ortschaften auf 50 km/h festgelegt. Solange man sich ans Gesetz halte, könne man die Höchstgeschwindigkeit nicht einfach generell reduzieren:

«Auch in Zürich ist das noch nicht gegessen.»

Von Tempo 50 könne in besonderen Fällen abgewichen werden, «vor allem wegen der Sicherheit». Dafür brauche es ein Verkehrsgutachten. In einer 30er-Zone gelte Rechtsvortritt. Fussgängerstreifen gebe es nur als Ausnahme. Die Strasse müsse deshalb umgestaltet werden.



Tempo 30 in Wohnzonen bald ohne Gutachten



Der Chef des Tiefbauamts weist darauf hin, dass es im Thurgau auch temporeduzierte Kantonsstrassen gibt: Berlingen mit 30 km/h sowie Basadingen und Steckborn mit 40 km/h. Es gebe auch Ausserortsstrecken, wo die Höchstgeschwindigkeit weniger als die grundsätzlich zulässigen 80 km/h betrage.



Umgekehrt darf auf gewissen Kantonsstrassen innerorts der Tacho 60 km/h anzeigen, beispielsweise auf der Frauenfelder Zürcherstrasse östlich des Towers und auf der Amriswiler Romanshornerstrasse nördlich des Säntisstrassenkreisels.



Im Unterschied zu den Hauptstrassen hat sich in Wohnquartieren schweizweit Tempo 30 als Standard durchgesetzt. Der Bundesrat hat in Aussicht gestellt, dass er dafür kein Gutachten mehr verlangen will.

Eine Umkehrung der Rechtslage fordert die Aargauer SP-Nationalrätin Gabriela Suter mit einer parlamentarischen Initiative: Innerorts soll generell Tempo 30 gelten – Ausnahmen mit einem höheren Tempolimit sollen auf Hauptstrassen möglich sein. Der Thurgauer GP-Nationalrat Kurt Egger sagt:

«Der Trend geht zu Tempo 30. Das ist gar keine Frage.»

Die Temporeduktion sei die «günstigste Massnahme, den Lärm zu reduzieren». In Zürich sei es an gewissen Orten zum Problem geworden, etwas zu bauen, da die Gerichte die Lärmbelastung als zu hoch einstuften. Die Temporeduktion erfolge deshalb auch aus wirtschaftlichem Druck:

«Tempo 30 ist nicht nur ein grünes Anliegen.»

Eine Umfrage per E-Mail bei Thurgauer Stadtregierungen zeigt, dass die flächendeckende Einführung von Tempo 30 nirgends angestrebt wird.

Max Vögeli, Stadtpräsident von Weinfelden: «Für uns ist das kein Thema. In Weinfelden besteht bereits eine gute Abdeckung von Tempo-30-Zonen, rund 90 Prozent der besiedelten Fläche des Stadtgebietes. Ausgenommen davon sind nur die gemäss Verkehrsrichtplan definierten übergeordneten Strassen. Diese brauchen für den Durchgangsverkehr die notwendigen Kapazitäten, welche aufgrund der bestehenden gesetzlichen Grundlagen nur bei Tempo 50 gewährleistet werden können.»

Dominik Diezi, Stadtpräsident von Arbon: «Nein, die flächendeckende Einführung von Tempo 30 ist in Arbon aktuell kein Thema. Dagegen steht die Einführung einer Begegnungszone mit Tempo 20 in der Altstadt weit oben auf der Wunschliste.»

Andreas Elliker, Stadtrat, Frauenfeld: «Frauenfeld arbeitet bei der Prüfung des Temporegimes in der Innenstadt sehr eng mit dem Kanton zusammen. Da die Strassennetze von Kanton und Gemeinde stark ineinander verknüpft sind, ist dies unabdingbar. So ist es die Aufgabe von Kantonstrassen, auch den Durchgangsverkehr aufzunehmen. Ein pauschales Urteil auf das ganze Strassennetz greift zu kurz.» Bei einer Temporeduktion stehe auch die Fahrplanstabilität des Regionalverkehrs, also der Postautos, im Vordergrund und müsse entsprechend überprüft werden.

Gabriel Macedo, Stadtpräsident von Amriswil: «In Amriswil ist das Zentrum schon fast durchgehend eine 30er-Zone. Es fehlt nur die Poststrasse (Abschnitt Kirchstrasse bis Bahnhofsstrasse) und der letzte Teil der Kirchstrasse.» Zur Weinfelder-, Arboner- und Romanshornerstrasse erklärt Macedo: «Das sind aktuell alles Kantons- oder sogar Bundesstrassen. Daher steht das aktuell nicht zur Diskussion und ist auch kein Ziel des Stadtrates.»

Roger Martin, Stadtpräsident von Romanshorn: «Tempo 30 ist auch in der Stadt Romanshorn ein Thema. Konzeptionell ist ein städtisches Gesamtverkehrskonzept vorgesehen. Wir sind allerdings noch in einer frühen Phase und die Details sind weiter zu klären. Die Kantonsstrassen werden vermutlich vorerst bei Tempo 50 bleiben.»