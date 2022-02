Strassenkampf «Alle Hebel in Bewegung setzen»: Thurgauer greifen im Kampf um die BTS zu einer Standesinitiative Bürgerliche Kantonsräte wollen am Mittwoch mit einer dringlichen Motion im Grossen Rat eine Standesinitiative lancieren. Damit wollen sie sich in die Beratung im Bundeshaus einmischen, um der Bodensee-Thurtalstrasse doch noch zum Durchbruch zu verhelfen. Silvan Meile Jetzt kommentieren 15.02.2022, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die geplante Schnellstrasse soll von Bonau nach Arbon führen. Bild: Nana do Carmo

Die Thurgauer Strassenbefürworter versuchen es mit der Brechstange. Die anstehende Diskussion um die Ausbauschritte der Nationalstrassen in den eidgenössischen Räten wollen sie mit einer Standesinitiative beeinflussen. Dabei gibt es ein regionalpolitisches Ziel: Die Bodensee-Thurtalstrasse (BTS) soll auf die Liste jener Strassenbauprojekte aufgenommen werden, die der Bund tatsächlich realisieren will.

Damit lässt der Thurgau nichts unversucht. Denn die bürgerlichen Politiker sind in Aufruhr. Der Bundesrat äusserte Ende Januar seine Zweifel an der geplanten BTS. Er will das Strassenprojekt von Bonau nach Arbon nicht wie vom Kanton geplant realisieren, sondern kündigt eine Überprüfung an – zum Entsetzen der Thurgauer Strassenbefürworter. Mit einer Petition sammeln diese bereits Unterschriften, in der Hoffnung, die Kurve für die Thurgauer Schnellstrasse noch zu erwischen.

Dank Dringlichkeit rechtzeitig in Bern

«Wir müssen alle Hebel in Bewegung setzen», sagt SVP-Kantonsrat Pascal Schmid. Er ist die treibende Kraft hinter der dringlichen Motion, mit der am Mittwoch im Grossen Rat die Thurgauer Regierung beauftragt werden soll, eine entsprechende Standesinitiative aufzugleisen. Schmids Idee ist breit abgestützt. Auf der dringlichen Motion sind zehn weitere Vorstösser aus den Parteien SVP, FDP, Mitte und EDU aufgeführt. Schmid sagt:

Pascal Schmid, Kantonsrat SVP. Bild: Reto Martin

«Es ist spät, aber noch nicht zu spät.»

Komme das dringliche Anliegen am Mittwoch im Grossen Rat durch, treffe die Standesinitiative noch rechtzeitig vor der parlamentarischen Beratung über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen bei der Bundesversammlung ein und könne dort von den Räten behandelt werden.

Standesinitiativen haben es in Bern schwer

Die dringliche Motion sei am Freitag im Büro des Grossen Rates eingereicht worden, sagt Schmid. Sie dürfte zu Beginn der kommenden Sitzung oben auf die Traktandenliste gesetzt werden. Die Chancen, dass eine Mehrheit des Kantonsparlaments dieses Anliegen unterstützt, sind durchaus intakt.

Doch Standesinitiativen haben es in Bern grundsätzlich schwer, verkommen oft zur Symbolpolitik. Als Instrument biete es dem Kanton aber tatsächlich die Möglichkeit, um auch in einem laufenden Prozess in Bundesbern Anträge zu stellen, sagt Schmid. Er glaubt daran, dass der Thurgau damit in Bern das Steuer zu Gunsten der BTS herumreissen kann. Eine solche Standesinitiative könnte zumindest auch als Steilpass für eidgenössische Parlamentarier aus dem Thurgau verstanden werden, um für ihre anstehende Überzeugungsarbeit in Bern auf einen aktuellen demokratischen Entscheid zu Gunsten der BTS zu verweisen.

Der Bundesrat zweifelt

Die Motion unterstreicht in ihrer Argumentation, dass die Thurgauer Stimmbevölkerung im September 2012 das Strassenprojekt angenommen hatte und der Handlungsbedarf offensichtlich sei.

«Die BTS würde das wachsende Verkehrsaufkommen endlich kanalisieren und Dörfer wie Städte vom übermässigen Verkehr entlasten.»

Doch aufgrund der «Hiobsbotschaft aus Bern» soll das Projekt vorerst auf die lange Bank geschoben werden, «während 13 Milliarden Steuerfranken – auch aus dem Thurgau – andernorts in Strassenprojekte investiert werden», so der Hinweis ans Bundesparlament.

Ende Januar ist die BTS von ihrem Kurs abgekommen. Auf der Achse zwischen Arbon und Bonau gebe es durchaus Probleme, die angegangen werden müssten, teilt der Bundesrat mit. Jedoch hege der Bund «Zweifel», dass die BTS, so wie sie jetzt geplant sei, der richtige Ansatz sei. Dabei verwies die Landesregierung auf die Klimadebatte, den grossen Flächenbedarf sowie die hohen Kosten. Diese sind seit der Abstimmung im Jahr 2012 von 800 Millionen auf 1,7 Milliarden angewachsen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen