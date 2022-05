Arbeiten an Sirnachs Ortsdurchfahrt starten am Montag

Strassenbau Verkehrsberuhigung der Sirnacher Ortsdurchfahrt startet am Montag Die Umgestaltung der Winterthurerstrasse in Sirnach wird rund ein Jahr dauern. Buslinien und Autos werden während dieser Zeit teilweise umgeleitet. 04.05.2022, 16.15 Uhr

Visualisierung der künftig verkehrsberuhigten Winterthurerstrasse auf der Höhe der Verzweigung Oberhofenstrasse. Bild: PD

(red/kuo) Am kommenden Montag starten in Sirnach die Arbeiten für die Umgestaltung der Winterthurerstrasse. Das kantonale Tiefbauamt rechnet in seiner Mitteilung mit einer Bauzeit «bis Frühling 2023».

In dieser Zeit werden der motorisierte Verkehr sowie die Buslinien 735 und 736 teils umgeleitet. Die Winterthurerstrasse ist ab der Spange Hofen als Einbahn im Normalfall halbseitig befahrbar. Entsprechende Umleitungen des Verkehrs werden signalisiert. Der Zugang zu den einzelnen Liegenschaften ist in den gesperrten Abschnitten nach Möglichkeit gewährleistet. Die Linienführung der Buslinie 735 verändert sich in der ersten Bauphase nicht. Die Haltestelle Sirnach, Kett wird um 150 Meter Richtung Sirnach Zentrum/Bahnhof verlegt. Die Haltestelle Hofen wird von der Linie 735 regulär bedient. Die Linie 736 wird über die Feldstrasse umgeleitet. Die Haltestelle Pumpwerkstrasse wird an die Kreuzung Oberhofenstrasse/Feldstrasse verlegt. Die Haltestelle Hofen wird von der Linie 736 während der ersten Bauphase nicht bedient.

Die Umgestaltung der Winterthurerstrasse ist Teil des Projektes «Spange Hofen Plus», dessen erste Etappe, die Umfahrungsstrasse «Spange Hofen», vor zwei Jahren fertiggestellt wurde.