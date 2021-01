Geplantes Grossprojekt an der Hemishoferbrücke bei Wagenhausen, mit Verkehrsbehinderungen bis Ende 2022

«Der Souverän hat entschieden.» So resümiert Roland Tuchschmid, Gemeindepräsident von Wagenhausen, das Nein an der Urne zum Geschäft über die jährliche Verzinsung für das Investitionskapital des Elektrizitätswerks (151 Ja, 162 Nein). Aber was bedeutet das fürs hingegen klar bewilligte Budget 2021? «Das heisst, dass sich das Defizit um 150'000 Franken verschlechtert», klärt Tuchschmid auf. Damit rechnet die Gemeinde am Rhein fürs 2021 neuerdings mit einem Verlust von rund 412'000 Franken. Obwohl es nach dem Nein (wegen bloss einer Stimme Unterschied) zur beantragten Steuerfusserhöhung um fünf Prozentpunkte an der Gemeindeversammlung vom November 2019 bereits die zweite finanzpolitische Niederlage in Folge ist, sei das vom Stimmvolk korrigierte Budget dank einem Eigenkapital von rund 6 Millionen Franken zu verkraften, meint Tuchschmid. (sko)