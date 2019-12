Strapazierte Geduldsfäden an der Lommiser Gemeindeversammlung Die Lommiser Stimmbürger genehmigen eine Senkung und eine Erhöhung des Steuerfusses. In der allgemeinen Umfrage tauchten zudem einige Fragen auf. Roman Scherrer 03.12.2019, 16.40 Uhr

Der Lommiser Gemeindepräsident Fritz Locher wurde an der Gemeindeversammlung mit einigen Fragen konfrontiert. Roman Scherrer

«Vorwärts machen». Dieser Appell an den Gemeinderat schien einigen der 98 Stimmbürgern an der Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde Lommis auf der Zunge zu liegen. Eine Votantin sprach ihn auch aus. Sie wollte von der Behörde wissen, ob denn nun endlich ein Verkehrsspiegel an der Kreuzung Storchenackerstrasse/Banneggstrasse platziert werden könne. Gemeindepräsident Fritz Locher antwortete: