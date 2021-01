Beizen-Lockdown: Von «Schlicht und einfach eine Frechheit» bis «Besser nochmals wie vergangenen Frühling»

Stimmungsumfrage in Frauenfeld

Stimmungsumfrage in Frauenfeld

Noch hat der Bundesrat nicht definitiv beschlossen, ob Gastrobetriebe pandemiebedingt bis Ende Februar geschlossen bleiben. So oder so bringen die Leute in Frauenfeld auf der Strasse dieser aktuell geltenden Massnahme wenig Verständnis entgegen.