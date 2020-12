Stimmung trotz allem Ein wenig Weihnachten darf doch sein: In der Frauenfelder Altstadt finden coronakonform zwei Adventswochen mit Non-Food-Marktfahrern statt

Zwei Wochen mit jeweils 18 Ausstellern: Das macht das Frauenfelder Weihnachtsmarkt-OK vom 15. bis 24.Dezember an verschiedenen Orten in der Altstadt möglich. Die Marktfahrer zahlen keine Standgebühr. Jetzt kann nur noch ein strenger Winterdienst dazwischen funken. Mathias Frei 09.12.2020, 04.10 Uhr

Anstossen auf die Adventswochen: Christoph Michel vom Restaurant Scharfes Eck mit Daniel Weishaupt (städtischer Werkhof) und Simon Biegger, OK-Präsident Weihnachtsmarkt Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

Dass Herr und Frau Frauenfelder doch noch ein wenig in Stimmung kommen für das anstehende Fest der Liebe: Das ist dem Weihnachtsmarkt-OK ein grosses Anliegen – erst recht nach der Absage des für das vierte Adventswochenende geplanten Marktes.

«Wir machen möglich, was wir können, natürlich in coronakonformem Rahmen.»

Das sagt Simon Biegger, OK-Präsident des grössten Weihnachtsmarktes der Ostschweiz.

Frauenfelder Kirchen feiern in der Altstadt Die Markthäuschen bleiben auch nach den Adventswochen im Einsatz. Denn die Landeskirchen und diverse Freikirchen laden am 24. und 25.Dezember respektive bis 2.Januar zu «Weihnachten 2.0». Die Bewilligung der Stadt ist in Abklärung. Laut Internetauftritt geht es um «besinnlich-spannende Begegnungen mit der frohen Botschaft». Und: «Lassen Sie sich überraschen und berühren.» Hinter «Weihnachten 2.0» stehen die evangelische Kirchgemeinde und seitens Katholiken die Pfarrei St. Anna. Weiter involviert sind nebst dem Cevi auch Chrischona, Morija, Internationale Kirche Thurgau sowie Touch the Love. An Heiligabend von 18 bis 22 Uhr und am ersten Weihnachtstag von 17 bis 19 Uhr gibt es in der Altstadt vier Impulsorte mit Lichtshow, Musik, Getränken, Begegnungen und Wünschen. Daneben stehen an acht Altstadt-Standorten vom 24.Dezember bis 2.Januar Plakatstationen. (ma) www.weihnachten20.ch

Möglich sind zwei Adventswochen mit Ausstellern, die sich über die ganze Altstadt verteilen. Die ersten 18 Marktfahrer präsentieren ihre Waren von Dienstag bis Samstag, 15. bis 19.Dezember. Von Sonntag bis Donnerstag, 20. bis 24.Dezember, besetzen weitere 18 Anbieter die vom Weihnachtsmarkt her bekannten Häuschen. Angeboten werden Produkte aus dem Non-Food-Bereich oder Essen für den Verzehr daheim.

Frauenfeld TG , 21.11.2019 / Weihnachtsmarkt Frauenfeld Frauenfeld TG , 21.11.2019 / Weihnachtsmarkt Frauenfeld Frauenfeld TG , 21.11.2019 / Weihnachtsmarkt Frauenfeld Frauenfeld TG , 21.11.2019 / Weihnachtsmarkt Frauenfeld Frauenfeld TG , 21.11.2019 / Weihnachtsmarkt Frauenfeld Frauenfeld TG , 21.11.2019 / Weihnachtsmarkt Frauenfeld Frauenfeld TG , 21.11.2019 / Weihnachtsmarkt Frauenfeld Frauenfeld TG , 21.11.2019 / Weihnachtsmarkt Frauenfeld Frauenfeld TG , 21.11.2019 / Weihnachtsmarkt Frauenfeld Frauenfeld TG , 21.11.2019 / Weihnachtsmarkt Frauenfeld

Belebung verteilt sich auf die ganze Altstadt

«Der Leidensdruck der Marktfahrer ist gross, viele hatten ein schlechtes Jahr», sagt Biegger. Für sie sind die zwei Wochen verfrühte Bescherung. «Obwohl sie ungleich mehr Präsenzzeit haben als am dreitägigen Weihnachtsmarkt, aber die Besucherfrequenz tiefer sein wird.» Die Nachfrage nach einem der 18 Häuschen sei gross gewesen, sagt Biegger. Er freut sich auch, dass die beiden Wochen den Geschäften und Restaurants in der Altstadt Kundschaft bringen wird.

«Belebung tut gut.»

Diese verteilt sich so, dass die Stadt die Adventswochen trotz der neusten Verschärfungen erlaubt hat.

Frauenfeld TG - Kameleinzug am Weihnachtsmarkt Frauenfeld. Frauenfeld TG - Kameleinzug am Weihnachtsmarkt Frauenfeld. Frauenfeld TG - Kameleinzug am Weihnachtsmarkt Frauenfeld. Frauenfeld TG - Kameleinzug am Weihnachtsmarkt Frauenfeld. Frauenfeld TG - Kameleinzug am Weihnachtsmarkt Frauenfeld. Frauenfeld TG - Kameleinzug am Weihnachtsmarkt Frauenfeld. Frauenfeld TG - Kameleinzug am Weihnachtsmarkt Frauenfeld. Frauenfeld TG - Kameleinzug am Weihnachtsmarkt Frauenfeld. Frauenfeld TG - Kameleinzug am Weihnachtsmarkt Frauenfeld. Frauenfeld TG - Kameleinzug am Weihnachtsmarkt Frauenfeld. Frauenfeld TG - Kameleinzug am Weihnachtsmarkt Frauenfeld. Frauenfeld TG - Kameleinzug am Weihnachtsmarkt Frauenfeld.

Wie Daniel Weishaupt vom Werkhof erklärt, werden die Häuschen ab Mittwoch an der Gaswerkstrasse zusammengebaut, falls die Werkhofmitarbeiter nicht noch zu stark durch den Winterdienst absorbiert sind. Pro Häuschen nimmt das vier Mannstunden in Anspruch. Anfangs nächster Woche werden sie sodann im Suure Winkel, in der Kirchgasse, vor der Drogerie Haas und vor der katholischen Stadtkirche aufgestellt.

«So können grössere Menschenansammlungen verhindert werden.»

Das sagt Biegger. Das Weihnachtsmarkt-OK dekoriert die Häuschen einheitlich. Gleichwohl zahlen die Aussteller keinen Franken Standgebühren. Das OK verwendet dafür Rückstellungen aus erfolgreichen früheren Marktjahren. «Es werden weder Parkplätze noch Strassen gesperrt.» Dass in der ganzen Altstadt Maskenpflicht herrscht, sollte laut Biegger mittlerweile allgemein bekannt sein. Mit der Vorgabe, weder Essen noch Trinken anzubieten, wolle man die bestehende Gastronomie nicht konkurrenzieren. Denn die Wirte würden das ihrige zum Ambiente beitragen

15. bis 19.Dezember: Di bis Do, 13.30 bis 18.30 Uhr; Fr, 13.30 bis 20 Uhr; Sa, 11 bis 20 Uhr. 20. bis 24.Dezember: So, 11 bis 17 Uhr; Mo bis Mi, 12 bis 18.30 Uhr; Do, 12 bis 16 Uhr.