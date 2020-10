Stimmbürger von Uesslingen-Buch sagen unerwartet knapp Ja zur neuen Kiesabbauzone An der Rechnungsgemeinde von Uesslingen-Buch kommt die viel diskutierte Umzonung durch. Den Antrag zu einem Baulandverkauf in Buch lehnen die Stimmberechtigten allerdings ab. Mathias Frei 26.10.2020, 04.20 Uhr

Die Gemeindeversammlung Uesslingen-Buch genehmigt die Umzonung dreier Felder nördlich von Hinterhorben in eine Kiesabbauzone. Bild: Andrea Stalder

Im Vorfeld machte ein anonymes Flugblatt die Runde. Und am Freitagabend fanden trotz Coronapandemie und Maskenpflicht 132 Stimmberechtigte den Weg in die Uesslinger Kirche an die Rechnungsgemeinde von politisch Uesslingen-Buch. Zwei klare Anzeichen, dass kontroverse Traktanden anstanden.