Stiftung lädt zu einem Rundgang durch das herbstliche Seebachtal Das Naturmuseum Thurgau und die Stiftung Seebachtal veranstaltet eine Exkursion zu den drei Seen bei Hüttwilen.

Das Seebachtal mit dem Nussbaumersee im Vordergrund. (Bild: PD)

(red) Plötzlich ist der Herbst da mit kühleren Temperaturen und kürzeren Tagen. Was das für Pflanzen und Tiere bedeutet, zeigen das Naturmuseum Thurgau und die Stiftung Seebachtal am Samstag auf einer Exkursion.

Bäume und Sträucher sind voller Früchte, überall schiessen Pilze aus dem Boden. Im Wald ist es still geworden, denn viele Vögel haben sich bereits auf den Weg in den Süden gemacht. Unmissverständliche Zeichen dafür, dass sich die Natur auf den Winter vorbereitet. Was passiert dabei mit den Blättern an den Bäumen? Was machen Tiere, die hierbleiben, um die Winterzeit zu überstehen? Der Rundgang durch das herbstliche Seebachtal liefert Antworten.